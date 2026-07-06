Из списка убежищ в Волгограде уберут закрытые и непригодные укрытия

Большинство укрытий расположено в подвалах домов Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде после ракетной атаки 27 июня на завод в Краснооктябрьском районе стали включать сирены и громкоговорители с оповещением о ракетной опасности. Жителей города просят взять документы и пройти в укрытия. Но выяснить, где расположены эти самые убежища, многие волгоградцы до сих пор не могут. На подвалах домов висят замки. Корреспондент сайта volgograd.kp.ru попытался найти свое укрытие и попасть в него, рассказываем, что из этого вышло.

Что происходит при объявлении ракетной опасности в Волгограде

В администрации Волгограда нам рассказали, что происходит при объявлении ракетной опасности. Оперативному дежурному города сигнал тревоги поступает в первую очередь, он тут же включает систему оповещения и отдает распоряжение на открытие подвалов.

- В соответствии с утвержденным алгоритмом действий при объявлении ракетной опасности немедленно начинается оповещение в речевом режиме лиц, ответственных за открытие заглубленных помещений. В настоящее время в базе данных порядка 500 номеров, полученных от волгоградских УК, ТСЖ и иных организаций. При этом данные от организаций о назначении ответственных лиц и номерах контактных телефонов продолжают поступать – они оперативно вносятся в общий перечень. Получив речевое сообщение, ответственные лица должны незамедлительно открыть доступ в заглубленное помещение, - рассказали в мэрии.

На деле же подвалы за редким исключением закрыты, кое-где затоплены, большинство не приспособлены для укрытия там людей, а где-то и вовсе находятся в частной собственности.

По совету мэрии, мы написали официальный запрос в УК с вопросом, куда нам прятаться. Ответа от ООО «Альфа Юг» ждем уже неделю.

- При закрытом или непригодном укрытии жителям необходимо сообщать в администрацию соответствующего района с указанием точного адреса для незамедлительного информирования управляющий организаций о необходимости максимально оперативно провести требуемые работы, - советуют чиновники. Что мы и сделали.

Списки укрытий в Волгограде обновят

Начальник Штаба гражданской обороны Краснооктябрьского района Александр Зубарев рассказал, что списки укрытий размещены на сайте районной администрации, но данные в них на сегодня реальности не соответствуют.

Расчетную вместимость подвала берут исходя из общей площади и делят на 0,6. Так что, если в таблице и указано, что в укрытии по такому-то адресу должно поместиться две тысячи человек, это не факт. Тем более, если в подвале находятся коммерческие помещения или царит антисанитария.

- Какая у вас управляющая компания? «Альфа Юг»? Очень много по ней вопросов. Сейчас управляющие компании дают информацию о том, какие укрытия в списке аварийные, где есть затопление, еще что-то. В перечень укрытий в Волгограде будут вносить много изменений. До 15 июля, по-моему, должны обновить и выложить его, - рассказал корреспонденту сайта volgograd.kp.ru Александр Зубарев.

В идеале во время воздушной тревоги человек в любой точке города должен быстро увидеть указатель «Убежище», зайти в любое ближайшее, спрятаться. Но, согласно нормативным актам Волгоградской области, все подвалы должны быть закрыты для безопасности – терроризм, пожары, все что угодно может быть. Здесь должен работать федеральный закон. Но наш регион сейчас по указу президента находится в режиме повышенной готовности. В приграничных регионах ситуация иная.

В Белгороде уже давно стоят укрытия размером с грузовой контейнер с большим красным указателем `Аптечка - там` и телефонами экстренных служб. В Волгограде такие кое-где тоже появляются Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

На подвалах-убежищах ставят кодовые замки

Пока волгоградцам советуют искать убежище в любом рядом стоящем доме и решать вопрос со своей УК об установке кодовых замков в подвалах.

- Посмотрите по списку, где расположены укрытия в соседних домах, вы можете укрыться в любом из них, - подчеркивает Александр Зубарев.

Режим ракетной опасности в Волгограде обычно объявляют на полчаса-час. Время от предупреждения до возможного удара – 20 минут. Волгоградцы, увы, теперь знают это на собственном опыте. Бегать по району во время воздушной тревоги и выяснять, где есть доступные укрытия, занятие малоприятное. Так что лучше заранее пообщаться с соседями и узнать, где убежище действительно есть.

- Сейчас в администрацию поступает много писем и обращений, в том числе в приёмную главы. Мы работаем в этом направлении. Вопрос, как заставить УК оперативно открывать подвалы, мы решим. Скоро это все выстроится, будет налажено. Тем более, сейчас управляющие компании переходят на кодовые замки и сообщают этот код старшему по подъезду или по дому, - успокаивают в штабе гражданской обороны.

Куда звонить?

Штабы гражданской обороны (ГО) в районах Волгограда

Тракторозаводский район – 88442-75-54-22, 75-54-22;

Краснооктябрьский район – 88442-73-18-65, 73-64-91;

Дзержинский район – 88442-54-58-97, 54-58-97;

Центральный район – 88442-24-23-25;

Ворошиловский район – 88442-24-94-72-84, 97-36-64;

Советский район – 88442-41-02-27;

Кировский район – 88442-42-75-22;

Красноармейский район – 88442-67-05-14.

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