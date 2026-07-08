Массовое отключение света 9 июля грозит сразу шести районам Волгограда

Электричества не будет весь рабочий день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В четверг, 9 июля 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в домах и организациях сразу в шести районах областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском и Советском, Кировском и Красноармейском районах. Волгоградцам сегодня лучше заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к отключению в жаркий день.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение света запланировали 9.07.2026 с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Атласова, 3, 9, 13, 15, ул. Мукачевская, 1-7, 2-8, ул. Обливская, 1, 3, 2-10, 7-11, 14, ул. Ополченская, 61-69, ул. Салтыкова-Щедрина, 20, 27-41, 34-44.

В Дзержинском районе Волгограда 9.07.2026 отключение электричества затронет с 9.00 до 12.00 дома на пр. Маршала Жукова, 85-91, 95-101, (ж/д), центр Перекресток, ИП Хачатрян, ФЛ Эктов, Звезда-С парикмахерская, ИП Арча, Фирма М-Холдинг, ИП Мозгунова, ФЛ Оганесян, 95А Магнит, 105А ИП Гриднева. С 9.00 до 17.00 свет отключат в домах на ул. Енотаевская, 46-56, 64-74, 74а, 78а, 82а, 78-92, 88а, 53-63, 59а, 67-97, 73а, 81а, 83а, 89а, 93а.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение электричества 9 июля 2026 пройдет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Серпуховская, 4, 22, ул. Симбирская, 17, 21, пер. Симбирский, 5, 5а, Фактор, ул. Царицынской Обороны, 1, 2, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32.

Советский район Волгограда отключение электроэнергии затронет 9 июля с 9.00 до 17.00. Обесточат: ул. Запорожская, 3, ООО 61/13, ФЛ Мармус, ИП Коновалов, ИП Карасев, ФЛ Карташов, ФЛ Крюкова, ул. Мариупольская, 10, 12, 14, ООО 61/13, ул. Чебышева, 36, 31, Мясная ярмарка, а также ул. Платонова, ул. Окунева в поселке Горная Поляна.

В Кировском районе Волгограда отключение света наметили 9 июля с 9.00 до 17.00 на ул. Долгопрудная, 19-23, ул. Соленая, 17-26, ул. Энергетиков, 32-46.

В Красноармейском районе Волгограда отключение света 9 июля 2026 пройдет с 9.00 до 16.00 в поселке Южный, затронет лишь ФЛ Джабраилову и МТС.

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