В администрации создадут оперативный штаб. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Президент Владимир Путин 19 октября 2022 года подписал указ, который устанавливает в новых регионах РФ максимальный уровень реагирования, в приграничных областях - средний уровень реагирования, в Волгоградской области и других регионах Южного Федерального округа введен уровень повышенной готовности. Разбираемся, что означает этот режим и что изменится в Волгоградской области с 20 октября 2022 года.

Режим уровня повышенной готовности в Волгоградской области означает усиление охраны общественного порядка, особенно в важных сферах жизнеобеспечения. Согласно указу, власти региона могут принимать решения по обороне и гражданской обороне, по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечивать потребности ВС РФ и других войск.

В зависимости от ситуации и рисков, начиная с 20 октября, губернатор Волгоградской области может ввести:

- особый режим охраны порядка, военных и государственных объектов, а также объектов энергетики, транспорта, коммуникаций, связи и объектов повышенной опасности;

- особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи, энергетики и предприятий повышенной опасности;

- ограничение движения транспорта и его досмотр;

- контроль за работой всех вышеперечисленных объектов, а также типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем. Все они могут быть использованы для нужд обороны.

Для всего этого в Волгоградской области согласно указу президента создадут оперативный штаб. При этом все решения губернатора, принятые в рамках этого указа, являются обязательными для исполнения для всех без исключения.