«Оповещения без подготовки укрытий – это фиктивная деятельность»: волгоградцы не знают, что делать при звуке сирен

Волгоградцы слышат оповещения, а что делать, не понимают. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде после последней ракетной атаки 27 июня на завод в Краснооктябрьском районе в городе стали включать сирены после каждого объявления ракетной опасности. Со вчерашнего дня, 3 июля 2026 года, добавились еще и голосовые оповещения. Громкоговорители просят жителей города взять документы и пройти в укрытия. Половина людей продолжают свои дела и прогулки, более тревожные – берут сумки с документами и продуктами и идут в укрытия. На которых висят замки. Жители города назвали это фиктивной деятельностью администрации.

- Вчера вечером, после рекомендации пройти в убежище, я с ребенком подошла к указанному объекту. Набрала номер УК, указанный на табличке, прослушала все рекомендации автоответчика, затем музыку, а потом услышала короткие гудки окончания беседы. Еле дозвонилась до 112, озвучив вышеописанное, спросила, что делать? Порекомендовали дозваниваться в УК. Вернулись домой, так и не попав в укрытие. Неужели нельзя составить алгоритм действий и назначить ответственных лиц за открытие убежищ во время угроз?!, - пишет читательница сайта volgograd.kp.ru.

Люди возмущены, что им предлагают спуститься в подвалы с комарами и текущими трубами. «Оповещения без подготовки укрытий это фиктивная деятельность и глупость», резюмирую горожане, и просят администрации города собрать совещания в районах, распределить обязанности, провести учения. Пока что вся работа штаба ГО свелась к включению оповещения, сетуют жители.

Вопрос и к рассылке уведомлений, которые приходят с очень большим опозданием, спустя полчаса после того, как провоют сирены. Кто-то вообще считает, что кроме повышения градуса паники от этих сирен никакого толку.

- Таким способом все гипертоники и сердечники могут поумирать и без всяких ракет, - недоумевают жители.

Волгоградцы предлагают властям подумать над совершенствованием системы оповещения в регионе, чтобы она действительно работала, а не воспринималась жителями, как спам.

- Наша система оповещения создает эффект "замыливание глаз". Оповещается большая аудитория на большой площади. А прилеты идут в конкретные места. В других странах, к примеру, используется система клеточного вещания. Сообщения приходят только в зоны действия сотовых вышек, где предполагается прилет, - констатируют волгоградцы.

Напомним, мэрия предложила волгоградцам жаловаться на закрытые во время атаки подвалы в районные администрации. Волгоградцы предложили чиновникам попробовать дозвониться по этим телефонам в выходные и в 2 часа ночи прежде, чем давать такие советы.

КОМПЕТЕНТНО

Комментарий мэрии Волгограда:

«В соответствии с утвержденным алгоритмом действий при объявлении ракетной опасности немедленно начинается оповещение в речевом режиме лиц, ответственных за открытие заглубленных помещений. В настоящее время в базе данных порядка 500 номеров, полученных от волгоградских УК, ТСЖ и иных организаций. Получив речевое сообщение, ответственные лица должны незамедлительно открыть доступ в заглубленное помещение.

При закрытом или непригодном укрытии жителям необходимо сообщать в администрацию соответствующего района с указанием точного адреса для незамедлительного информирования управляющий организаций о необходимости максимально оперативно провести требуемые работы».