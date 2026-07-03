В Волгограде скорбят о погибших во время ракетной атаки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Спустя неделю со дня, как ВСУ ударили крылатыми ракетами по Волгограду, город прощается с погибшими сотрудниками промышленного предприятия в Краснооктябрьском районе, где 27 июня гремели взрывы. Сегодня в Волгограде и Волжском пройдут похороны двух жертв налета, половина пострадавших еще остается в больнице. Мы собрали последние свежие новости о ракетной атаке на Волгоград, погибших и пострадавших, которые известны к утру 3 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в Волгоградской области сегодня.

Последние новости о ракетной атаке на Волгоград к утру 3 июля 2026, что произошло

Три раза за сутки 27 июня 2026 года в Волгоградской области объявляли ракетную опасность. На рассвете произошла трагедия. Жители Волгограда проснулись около четырех часов утра от свиста крылатых ракет и серии взрывов. В небе работали ПВО и ВКС. Удар ракетами ВСУ нанесли по заводу в Краснооктябрьском районе. Машины скорой помощи сразу после удара доставили в больницу 10 пострадавших. Об этом в шесть утра сообщил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона заявил, что силы ПВО и ВКС отразили террористическую атаку высокоскоростными воздушными целями. Пострадали производственные объекты, жилые дома не задело.

Пожар на предприятии ликвидировали к обеду 27 июня. Стало известно о первом погибшем. Число раненых при ракетном ударе по Волгограду выросло до 11 человек.

После оказалось, что видео ракетной атаки по Волгограду сняли и выложили в Сеть сразу несколько человек. Четырем молодым горожанам пришлось объясняться с силовиками. Им грозит не только штраф, но и уголовная ответственность – их кадры моментально растиражировали украинские паблики.

Вечером 29 июня 2026 года в Волгограде снова объявляли ракетную опасность и впервые включили воздушные сирены. Слышали завывание сирен во всех районах города и 2 июля. Ракетная опасность действовала полчаса с 19.58 до 20.28. Атаку ВСУ отбили.

Что известно о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Волгоград, последние новости на 3.07.2026

В полдень 27 июня стало известно, что при ударе ракетами по Волгограду погибли люди. Жертвами атаки стали два человека.

При ликвидации последствий и разборе завалов на заводе первым обнаружили тело 53-летней работницы предприятия. Жертвой ракетной атаки ВСУ стала Татьяна Моторыгина. Близкие запомнят ее, как человека с большим сердцем. Прощаются с Татьяной Николаевной 3 июля в ритуальном комплексе «Память» в Волгограде. Похоронят на старом кладбище в Волжском.

Еще более полутора суток была неизвестна судьба еще одного сотрудника завода. Его тело извлекли из-под завалов лишь к вечеру 28 июня. Олегу Михайловичу Варламову был 61 год. Похоронят его 3 июля в родном Волгограде.

На заводе, который стал главной целью атаки ракетами по Волгограду, продолжают ликвидировать последствия и скорбят о погибших коллегах.

Жертвами атаки стали Татьяна Моторыгина и Олег Варламов. Фото: "Ритуальный патруль"/тг

По последним данным на сегодня, 3 июля 2026 года, в больнице остаются пять человек, пострадавших в результате ракетного удара по Волгограду. Шесть раненых выписали из стационара еще 30 июня, они продолжают лечение дома.

Один из тяжело раненых пошел на поправку. Его перевели из реанимации в профильное отделение. За жизнь и здоровье еще одного тяжело пострадавшего волгоградца продолжают бороться врачи.

- Один пациент продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние стабильное, - рассказали в облздраве последние новости о состоянии пострадавших при ракетном ударе в Волгограде на сегодня, 3 июля.

Состояние остальных четверых пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Волгоградские медики продолжают оказывать им всю необходимую помощь.

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