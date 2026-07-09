Массовое отключение света 10 июля грозит сразу пяти районам Волгограда

Электричества не будет долго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в конце рабочей недели ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В пятницу, 10 июля 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в домах и организациях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах. Горожанам сегодня стоит заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре – электроэнергии не будет весь день.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение света 10 июля 2026 снова запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Быкова, 1, 4, ул. Клименко, 9, 11, 13, ИП Нахметов, ФЛ Иванов. ул. Ополченская, 15, 17, 19, 21, 23.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 10.07.2026 отключение электричества затронут с 9.00 до 16.00 дома на ул. Башкирская, 7, ул. Дмитрова, 3-33, 3а, 2-36, 2а, ул. Кунгурская, 1-13, 2-8, ул. Качалова, 1-37, 1а, 4-34, и организации: ИП Фаренюк, ИП Панкратова, ИП Гусейнова, ФЛ Арутюнян ул. Поддубного.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение электроснабжения наметили также с 9.00 до 17.00. Обесточат 10 июля дома на ул. Барнаульская, 47, 390, ул. Восточная, 4-14, 10а, 10б, 12/1, 16, 16а, 22, 22а/1, 8а, 7, 9а, 15, 15а, 17, 23, 25, 29, 37, пер. Елецкий, 196, 574, 574а, ул. Миргородская, 148а, п. Саранский, 107/2, 107/3, 107/4, 108, 104, 124/2, 124/4, 121, 123, 123а, 122/1, 122/2, ул. Серпуховская, 4, 22, ул. Симбирская, 17, 21, пер. Симбирский, 5, 5а, Подразделение транспортной безопасности Фактор, ул. Царицынской Обороны, 1, 2, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32.

В Кировском районе Волгограда отключение света 10 июля пройдут с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Алексеева, 1-13, 2-20, ул. Войкова, 1д, 2а-2г, пер. Войкова, 6а, Волгоградгоргаз, ул. Забайкальская, 1а-35, 2а-40, ул. Капустная Балка, 1-11, 2-12, ул. Кипарисовая, 8-16, ул. Офицерская, 1а-35, 2а-38, ул. Рубинштейна, 1-27, 2-22, ул. Синельниковская, 2-26, ул. Тростниковая, 13-27, 14-32.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроэнергии 10 июля 2026 будет самым долгим – с 6.00 до 17.00. Света не будет на ул. 40 лет ВЛКСМ, 58, Монолитспецстрой, Исток, 55, Реверс-Плюс, 102д, Стальпромстроймонтаж, ГК № 23.

Продолжаются в Волгограде и июльские отключения горячей воды.

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