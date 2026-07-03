Очереди на заправках Волгограда стали меньше Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проблема с бензином в Волгограде и Волгоградской области в июле 2026 года постепенно ослабевает. Новых ограничений на продажу топлива сети не вводили, очереди на заправках в городе стали чуть меньше, но пока еще встречаются. Ажиотажный спрос постепенно спадает. Ситуацию с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 3 июля 2026, последние новости и обстановку на топливном рынке прокомментировали в облпромторге и ТЭК.

- Продолжается ежедневный мониторинг обстановки на топливном рынке, который ведется совместно с оперштабом и региональным УФАС. Ситуация остается стабильной и контролируемой, запасов в регионе достаточно, топливо на АЗС региона поставляется регулярно, - рассказали в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Ситуация с бензином Волгограде и области 3 июля 2026 года: лимиты и ограничения на сегодня, последние новости

Ажиотажный спрос и желание автомобилистов сделать запасы топлива постепенно уходят в прошлое. Очереди за бензином на заправках в Волгограде еще есть, но уже небольшие. Проблемы с бензином в Волгограде чаще у маленьких заправок. Крупные сети подвозят топливо регулярно, но очереди из желающих заправить полный бак можно встретить именно там.

Ограничения на продажу бензина, которые ввели сети АЗС в Волгограде и на трассах Волгоградской области, на 3 июля 2026 года сохраняются прежними – 20 литров в одном чеке. Лимит на дизельное топливо на «Лукойле» сегодня - 60 литров в городе, и до 200 литров на трассах региона.

- За последние дни новых ограничений на заправку топливом на территории Волгоградской области не вводилось. Можно в целом констатировать стабилизацию спроса, ослабление ажиотажа, - отмечают власти региона. - Работу по нормализации ситуации на топливном рынке координируют федеральные органы власти во взаимодействии с нефтяными компаниями.

Бензовозы с новой партией топлива можно увидеть регулярно Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть ли дизельное топливо и бензин на заправках Волгограда и области, цена

Бензовозы на волгоградские заправки подъезжают регулярно. Хотя на той или иной АЗС в Волгоградской области можно увидеть неработающий пистолет с АИ-95, АИ-92, и дизельным топливом в перерыве между поставками. Бензин АИ-100 чаще в наличии, хотя продают его в Волгограде и на трассах области далеко не на каждой заправке. Но и стоит он уже под сто рублей за литр.

Еще можно встретить заправки за ленточкой Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю повышенного спроса цена на бензин на заправках в Волгограде и Волгоградской области заметно выросли. Подорожало топливо от 17 копеек до рубля за литр. Цены в разных сетях АЗС тоже сильно разнятся. По данным Росстата на 29 июня, рекордсменом по подорожанию в регионе стало дизельное топливо. Литр солярки в среднем стоит 77,15 рубля. Цена на бензин АИ-92 - от 64,90 рубля за литр, АИ-95 - от 72,34 рубля, АИ-98 и выше - от 94,08 рубля. Ценники на заправках продолжают переписывать в большую сторону регулярно.

Ценники меняются регулярно, порой табло просто не горят Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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