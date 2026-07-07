В больнице остаются двое пострадавших, один - в реанимации Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спустя десять дней после того, как ВСУ ударили крылатыми ракетами по Волгограду, из больницы выписали еще троих пострадавших сотрудников завода в Краснооктябрьском районе, где 27 июня гремели взрывы. В больнице остаются еще двое раненых. Мы собрали последние свежие новости о ракетной атаке на Волгоград, погибших и пострадавших, которые известны на 7 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в Волгоградской области сегодня.

Что известно о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Волгоград, последние новости на сегодня 7.07.2026

27 июня при ударе ракетами по Волгограду погибли люди. Жертвами атаки ВСУ стали два человека - 53-летняя Татьяна Моторыгина и 61-летний Олег Варламов, тело которого извлекли из-под завалов лишь спустя полтора суток. Погибших от варварского удара уже похоронили.

В числе пострадавших от ракетной атаки – 11 сотрудников предприятия. Шестерых из них выписали из больницы 30 июня. Еще троих отпустили лечиться домой 7 июля.

- Три человека выписаны с улучшением самочувствия. Еще двое пострадавших продолжают находиться под медицинским наблюдением, - рассказали в облздраве последние новости о состоянии пострадавших при ракетном ударе в Волгограде на сегодня.

Один пациент все еще находится в реанимации. Его состояние медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Второй пострадавший проходит лечение в профильном отделении, его состояние стабильное. Врачи продолжают делать все возможное, чтобы поставить их на ноги.

Последние новости о ракетной атаке на Волгоград на 7 июля 2026, что произошло

Три раза за сутки 27 июня 2026 года в Волгограде объявляли ракетную опасность. На рассвете случилась трагедия. Горожане проснулись около четырех часов утра от свиста крылатых ракет и серии громких взрывов. В небе над Волгоградом работали ПВО и ВКС. Основной удар пришелся по заводу в Краснооктябрьском районе. Пострадали производственные объекты, жилые дома не разрушены. Пожар на предприятии ликвидировали к обеду 27 июня. Сегодня на заводе в Краснооктябрьском районе продолжают ликвидировать последствия ракетного удара.

С тех пор в Волгоградской области не раз объявляли ракетную опасность. В Волгограде и Волжском стали включать сирены с оповещением о воздушной тревоге и громкоговорители. Власти всерьез занялись вопросом подготовки убежищ для населения.

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