Волгоградцы и туристы смогут попасть на экскурсии внутри павильона БК-31 Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Волгограда с июля 2026 года смогут увидеть легендарный бронекатер БК-31 не за стеклом саркофага, а максимально близко – изнутри. Военно-исторический музей «Наследие» сообщил о новшестве на Центральной набережной города-героя. Рассказываем, сколько стоит билет и каким будет график работы музейного павильона.

Бронекатер БК-31 - единственный образец проекта С-40, который дошел до наших дней. Его экипаж воевал на Волге, защищал Сталинград, перевозил бойцов, раненых и грузы. Судно затонуло в ночь с 8 на 9 октября 1942 года под огнем противника. На катер обрушился огонь немецкой артиллерии и минометов на переправе в районе завода «Красный октябрь». Забрав раненых, мирных жителей и бойцов, экипаж должен был вернуться на базу.

В 2017 году бронекатер подняли со дна Волги, отреставрировали и после установили на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Судно и личные вещи экипажа, которые подняли со дна реки закрыли от непогоды стеклянным саркофагом. До недавнего времени попасть внутрь павильона можно было изредка.

Легендарный бронекатер можно будет рассмотреть вблизи Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экскурсии внутри павильона бронекатера БК-31 на набережной Волгограда: график работы, расписание, телефон, цена билета в 2026 году

С июля 2026 года легендарный БК-31 можно увидеть вблизи каждый день, кроме понедельника и вторника. Экскурсии внутри павильона будут начинаться каждые 30 минут с 14.00 до 17.00 и с 18.00 до 20.00. Взрослый билет стоит 350 рублей, цена детского билета - 150 рублей. Вход без экскурсии для фото- и видеосъемки до 10 минут - 100 рублей. Продолжительность экскурсии: 45 минут. Подробности можно узнать по телефону: + 7-995-696-36-32.

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