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Общество8 июля 2026 12:49

В Волгограде запустили экскурсии внутри саркофага бронекатера БК-31

Жители и гости Волгограда с июля 2026 года смогут увидеть легендарный БК-31 максимально близко изнутри павильона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы и туристы смогут попасть на экскурсии внутри павильона БК-31

Волгоградцы и туристы смогут попасть на экскурсии внутри павильона БК-31

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Волгограда с июля 2026 года смогут увидеть легендарный бронекатер БК-31 не за стеклом саркофага, а максимально близко – изнутри. Военно-исторический музей «Наследие» сообщил о новшестве на Центральной набережной города-героя. Рассказываем, сколько стоит билет и каким будет график работы музейного павильона.

Бронекатер БК-31 - единственный образец проекта С-40, который дошел до наших дней. Его экипаж воевал на Волге, защищал Сталинград, перевозил бойцов, раненых и грузы. Судно затонуло в ночь с 8 на 9 октября 1942 года под огнем противника. На катер обрушился огонь немецкой артиллерии и минометов на переправе в районе завода «Красный октябрь». Забрав раненых, мирных жителей и бойцов, экипаж должен был вернуться на базу.

В 2017 году бронекатер подняли со дна Волги, отреставрировали и после установили на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Судно и личные вещи экипажа, которые подняли со дна реки закрыли от непогоды стеклянным саркофагом. До недавнего времени попасть внутрь павильона можно было изредка.

Легендарный бронекатер можно будет рассмотреть вблизи

Легендарный бронекатер можно будет рассмотреть вблизи

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экскурсии внутри павильона бронекатера БК-31 на набережной Волгограда: график работы, расписание, телефон, цена билета в 2026 году

С июля 2026 года легендарный БК-31 можно увидеть вблизи каждый день, кроме понедельника и вторника. Экскурсии внутри павильона будут начинаться каждые 30 минут с 14.00 до 17.00 и с 18.00 до 20.00. Взрослый билет стоит 350 рублей, цена детского билета - 150 рублей. Вход без экскурсии для фото- и видеосъемки до 10 минут - 100 рублей. Продолжительность экскурсии: 45 минут. Подробности можно узнать по телефону: + 7-995-696-36-32.

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