Длинные очереди стоят на заправках в ожидании бензина Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Волгограде и Волгоградской области сохраняется напряженной. Автомобилисты создали группы в мессенджерах и делятся обстановкой на заправках, где есть бензин АИ-92 и АИ-95. Очереди на АЗС стоят день и ночь. Проблема уже порядком напрягает волгоградцев, кому-то проще вовсе не садиться за руль, чем искать топливо. Власти заявляют, что обстановка постепенно стабилизируется. Лимит на отпуск топлива увеличили. Ситуацию с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 14 июля, последние новости прокомментировали в облпромторге и ТЭК.

- Благодаря принятым совместно с нефтяными компаниями мерам по стабилизации поставок, повышению эффективности логистики, в настоящее время ситуация на топливном рынке региона постепенно стабилизируется, - заявляют чиновники.

Ситуация с бензином Волгограде и области 14 июля 2026 года: ограничения, последние новости на сегодня

Власти опровергли распространяющиеся в соцсетях фейки, что в Волгограде ввели продажу бензина по QR-кодам. Однако многие заправки отпускают бензин лишь по топливным картам, оставляя резерв для коммунальных, экстренных, оперативных служб, юридических лиц.

Водители в Волгограде делятся информацией, что на многие заправки сегодня привезли бензин. Горожане надеются, что ситуация с топливом все же наладится. Пока же там, где есть бензин, можно заправиться сейчас или ждут бензовоз, стоят очереди.

Чтобы залить полный бак, волгоградцы ездят на заправку по ночам. На прошлой неделе на Третьей продольной пять легковушек помяла въехавшая в очередь за бензином фура. Автомобили от удара побились паровозиком. Сам грузовик тоже получил повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. После таких ДТП водителей, которые стоят в конце длинной очереди за бензином на проезжей части, просят включать аварийку.

Власти региона централизованно и официально ограничений на отпуск топлива не вводили. В условиях повышенного спроса сети АЗС еще с июня сами установили лимит на продажу бензина в одном чеке в 20-30 литров. На заправках «Лукойла» в Волгограде ограничение на бензин с 14 июля увеличили до 30 литров. Дизельное топливо можно залить за раз до 60 литров, на трассах Волгоградской области - 200 литров.

- Крупнейшая в Волгоградской области сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» с 14 июля 2026 года приняла решение увеличить лимит отпуска бензинов с 20 до 30 литров за одну транзакцию. Чтобы обеспечить ресурсом максимальное число автомобилистов, работу заправок будут приостанавливать только на время приема топлива от бензовозов, - рассказали в профильном комитете.

Часть заправок закрыты ленточкой, но водители ждут бензовозов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть ли дизельное топливо и бензин на заправках Волгограда и области на сегодня, 14 июля, цена

Бензин на заправках в Волгограде и Волгоградской области есть, но нужную марку еще нужно найти. На этой неделе задачка становится чуть проще, делятся автомобилисты. Дизельное топливо заправить легче. Часть АЗС все еще закрыты, въезд перегорожен ленточкой. Часть заправок отпускают бензин по топливным картам, когда резерв топлива подходит к концу.

Волгоградские автомобилисты стали активно использовать сервисы Яндекс.Заправки и карты заправок в приложениях банков. Но все же водители порой не успевают заправиться на отмеченных АЗС – пока доедут, пока в очереди постоят, бензин уже может закончиться. Особое же возмущение у волгоградцев вызывают те, кто стоит несколько часов в очереди и заливает в бак всего 5-7 литров, потому что больше не лезет. В последнее время это стало массовым явлением.

- Жителей региона просят заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок, - комментируют в облпромторге и ТЭК ситуацию с бензином в Волгоградской области на сегодня, 14 июля.

Цена бензина и ДТ на заправках Волгограда и области сильно отличается в разных сетях в городе и на трассе. За неделю цены выросли на 20-40 копеек за литр. Так, на тех же заправках «Лукойла» в Волгограде на сегодня в наличии бензин АИ-92 экто по цене 65,95 рубля (+20 коп.), АИ-95 экто - 73,40 рубля (+23 коп.), АИ-100 экто - 97,44 рубля (+40 коп.), ДТ экто - 79,03 рубля (+35 коп.).

Маленькие частные заправки могут шокировать ценником. Но автомобилисты Волгограда уже меньше смотрят на стоимость. Лишь бы найти, где есть бензин нужной марки, если бак пустой.

- Мониторинг ситуации на топливном рынке продолжается профильными ведомствами региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области, - комментируют чиновники.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всего семь пляжей с купанием открыли в Волгограде, Волжском и области к середине лета