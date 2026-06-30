На Волгоград идет сильная жара Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгоградской области пока радует жителей ночной прохладой. Но уже с первых дней июля ударит 35-градусное пекло. По прогнозу метеорологов второй месяц лета в Волгограде будет вполне обычным – с тридцатиградусной жарой и редкими, но мощными дождями. Не обойдется без гроз, града и ураганного ветра. Какой будет погода в Волгограде и области в июле 2026 года, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Какая погода будет в Волгограде и области в июле 2026 года: прогноз, температура, осадки

- По прогнозу Росгидромета, в июле 2026 в Волгоградской области среднемесячная температура ожидается около нормы – это 23,5 градуса. Количество осадков ожидается около и меньше климатической нормы в 39 миллиметров, - рассказала Наталья Алатырцева.

В последние дни Франция и ряд других стран Европы охватила аномальная жара. В некоторых местах температура достигает 45 градусов. Эйфелева башня даже выросла на 10 сантиметров из-за такого пекла. На волгоградцах эта аномалия тоже вскоре скажется.

- Сейчас Волгоградская область находится на границе между двумя барическими системами. По западу у нас антициклон, в его в центре такая жара в Европе отмечается. А по восточным районам на нас оказывает влияние циклон. Все дожди и сравнительно низкая температура в регионе пока что связаны с этим циклоном. Но с 1 июля ожидается усиление антициклона с запада, так что в первые дни месяца в Волгограде ожидается резкое повышение температуры до +34 градусов. В отдельных западных и южных районах – до 35-36 градусов.

Существенных осадков в ближайшие дни не будет, зато ветрище ожидается сильный. В среду, 1 июля, в Волгограде прогнозируют температуру ночью 16...18º, днем 30...32º. Во вторник, 2 июля, жара еще усилится: ночью уже 17...19º; днем 32...34º. А 3 июля в городе-герое ночью 18...20º, днем 32...34º, по области же температура подскочит местами до +36 градусов. К счастью, такое пекло продержится недолго. На смену ему придет неустойчивая погода.

- Начиная с 5 июля в Волгограде и области опять ожидается прохождение атмосферного фронта и изменение погоды. Ожидаются локальные осадки, грозы с дождями, возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами пройдет град. В последующие дни, начиная с 6 по 10 июля дневные температуры по области будут уже в пределах 25-30 градусов.

Июльские дожди немного снизят градус, но жара в середине лета в Волгограде все же неизбежна.

- По предварительному прогнозу на вторую и третью декады июля, в отдельные дни также ожидаются дожди. Температура днем будет держаться в пределах 28-32 градусов, ночью - около 17-22. Жары в 35-40 градусов пока не видно.

Но и такой температуры в закованном в бетон Волгограде более чем достаточно, чтобы получить тепловой удар и обгореть. Так что не забывайте о головных уборах, всюду берите с собой бутылочку воды и пользуйтесь солнцезащитными средствами.

Чем запомнится июнь 2026-го

Кстати, первый месяц лета хоть и понравился волгоградцам отсутствием дикой жары и нашествия мошкары, ничем примечательным в погоде не отметился. Июнь 2026 закончился в Волгоградской области со среднемесячной температурой 20,1 градуса – это на 1 градус ниже среднемноголетних значений. Осадков выпало 47 миллиметров, что составляет 112% нормы для июня. Так что каким-то выдающимся и необычным июнь у нас не был.

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