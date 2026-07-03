В такое пекло хочется быть поближе к воде Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгограде и области в первые выходные июля будет переменчивой. Антициклон из Европы принес экстремальную жару. В субботу будет пекло. А уже в воскресенье дождь с грозой немного собьет температуру. Рассказываем, какую погоду прогнозируют 4-5 июля 2026 года в Волгограде и области синоптики регионального ЦГМС.

Погода в Волгограде в выходные 4-5 июля 2026: прогноз, температура воздуха, осадки

В субботу, 4 июля, в Волгограде будет жарко и ветрено. Ночная прохлада уйдет, на термометрах будет 22...24º, а днем температура поднимется до 34...36º в тени. Днем осадков не прогнозируют, а вот вечером 4 июля в прогнозе ЦГМС гроза.

В Волгоградской области днем 4 июля в отдельных районах также прогремят грозы. Юго-восточный ветер местами разгонится до 9-14 м/с. Температура ночью будет в районе 19...24º, при прояснении местами прохлада до 14º. Зато днем жара - 32...37º, а также высокая пожароопасность.

Воскресенье 5 июля Волгоград ждет мокрая погода. Метеорологи прогнозируют, что днем атмосферный фронт принесет кратковременный дождь и грозу с порывами ветра до 15-20 м/с. Осадки заметно собьют температуру: ночью 21...23º, днем уже 28...30º.

В Волгоградской области 5 июля ночью местами пройдут небольшие дожди, днем кратковременные дожди будут сопровождать грозы и штормовой ветер. Температура ночью будет колебаться от 15 до 25º, а днем – в пределах 23...28º, хот местами еще сохранится жара до 31...36º.

Понедельник прогнозируют уже без дождя, но такой жары уже не будет. Духота останется. Волгоградцам не стоит выходить из дома без лишней надобности в самое солнце, всюду нужно брать с собой воду и не допускать перегрева. Особенно хроникам, у которых в такие дни могут случиться обострения.

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