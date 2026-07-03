Волгоградцев в выходные ждет много музыки в разных стилях. Фото: ЦПКиО

В программе мероприятий на выходные 4-5 июля в Волгограде и Волжском – уличные концерты и мастер-классы, фестивали рока, Афро-Карибской и русской культуры, народный праздник, танцы и кинопоказы под открытым небом, концерт группы «Руки вверх» на стадионе, пенные вечеринки и летние развлечения для детей и взрослых. Смотрим, куда сходить в Волгограде, Волжском в пятницу, 3 июля, в выходные 4-5 июля 2026 года, что будет интересного на каникулах и бесплатно. Главное, чтобы погода не подвела.

В летнюю жару волгоградцев ждут пенные вечеринки. Фото: ЦПКиО

Куда сходить в Волгограде на каникулах 4-5 июля 2026 года: программа мероприятий, что будет в выходные бесплатно и по билетам

В пятницу, 3 июля, для школьников и студентов-очников вход на экспозиции парка «Россия - Моя история» в Волгограде будет бесплатным. А 4 июля в 18.00 на лекции расскажут, что происходит с детьми в кризисы и как быть родителю. Вход свободный по записи.

Одним из самых масштабных событий выходных в Волгограде станет стадионный концерт группы «Руки вверх». Начнется концерт 4 июля в 20.00, запускать на «Волгоград Арену» будут с 17.30. Из-за десятков тысяч зрителей, которые придут позажигать под хиты последних 30 лет, дороги вокруг стадиона перекроют, общественный транспорт будет ходить чаще.

Волгоград Арену готовят к концерту. Фото: дирекция стадиона/тг

В выходные 4-5 июля 2026 в Центральном парке Волгограда встретятся африканская и русская культуры. В субботу, 4 июля в 18.00 на главной сцене ЦПКиО пройдет Афро-Карибский фестиваль. Праздничная программа от студентов будет наполнена зажигательными музыкой и танцами, также устроят мастер-классы по плетению афрокосичек. А любителей рока на малой сцене в 19.00 ждет концерт рок-фестиваля «Летний гром». Выступят группа «Армада» и шоу- проект «Электричка».

В воскресенье, 5 июля 2026 в 17.00 в ЦПКиО Волгограда пройдет праздник «Русский двор». В программе – концерт, мастер-классы по изготовлению куколок, подков на удачу и травных веничков, бой подушками, перетягивание каната и забег с ухватами. Будет работать выставка военного снаряжения и обмундирования, покажут костюмы воинов средневековья и фотовыставку.

Народный праздник устроят в парке. Фото: ЦПКиО

Детвору в выходные каждый час в 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00 ждут пенные вечеринки в ЦПКиО. Вечером на футбольном поле кинопоказ в 20.10. 4 июля смотрим «Пушистый переполох» (12+), в воскресенье - «Хвостатые пришельцы» (6+). Вход везде свободный.

В Комсомольском саду в центре Волгограда субботний день 4 июля откроет занятие по йоге в 10.00, в 15.00 устроят мужские игры. Вечером с 17.00 до 18.30 в парке будет работать свободный микрофон. В воскресенье, 5 июля, в 10 утра волгоградцев также приглашают на тренировку по йоге, а в 17.00 начнется танцевальная феерия от студии фитнеса. Вход свободный.

В областной библиотеке для молодежи в Волгограде 5 июля 2026 с 12.00 до 17.00 пройдут традиционная ДАРмарка и Цветочный своп (6+). Вы можете зачистить полки от лишнего и найти во время акции то, чего вам не хватало. Можно принести: комнатные цветы, одежду, книги, пластинки, канцтовары, бижутерию, посуду, мелкую технику, материалы для творчества – разумеется, все в хорошем состоянии, чистое, без дефектов. Свои вещи в дар можно принести и заранее. Вход свободный.

На Центральной набережной Волгограда у фонтана «Искусство» 4 июля в 18.00 начнется зарядка и показательные выступления гимнасток, в 19.00 – концерт. В воскресенье, 5 июля, в 18.00 – концерт солистов Волгоградконцерта, в 19.00 - играет Комбо-джаз-бенд. Вход свободный.

На сцене амфитеатра 4 июля в 19.00 покажут детский спектакль «По щучьему велению». Свою версию постановки по мотивам русской народной сказки представит молодежный театр «Арт - Магия». Вход свободный.

ТРК «Мармелад» приглашает волгоградцев в выходные 4 июля в 15.00 на концерт, 5 июля в 15.00 – на детские «анимационные познавашки» с мастер-классом. Также в центральном атриуме работает ярмарка деликатесов. Вход свободный.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 5 июля 2026 в 15.30 пройдет этнографический праздник «Как на Ивана Купала». В программе - создание оберегов и свечей, плетение венков, древние обряды, ароматный чай. Самые смелые отправятся на мистические гадания в старинное подземелье, а еще будет зажигательный фолк от певицы Элины Рачёвой, хороводы, игры, забавы и стильная фотозона. Билеты: 1000 руб., 12+. Бронирование по телефонам: 8(8442)67-33-02, 8-927-511-67-49. Из центра Волгограда доехать на праздник можно на электричке. Экскурсионный вагон отправится со станции Волгоград -1 в 14.14, обратно - в 19.40. В пути устроят интерактивный этнографический квест. А в субботу, 4 июля, в сарептской кирхе выступят музыканты Эмиль Файзулин и Лариса Макаренко. Начало концерта в 18.00, билеты: 400-600 руб., 6+. Нужна бронь.

Волгоградцев ждут на этнографический праздник «Как на Ивана Купала». Фото: «Старая Сарепта»

Арт-центр музея Виктора Лосева в Волгограде (ул. Коммунистическая, 5) запускает серию креативных мастер-классов «Лето в каланче» (7+). В эти выходные будет премьера. 4 июля в 11.00 в студии под открытым небом под руководством художника Марии Мелиховой научат рисовать натюрморт в духе Машкова. Материалы – с собой. По записи - 89053988396 (бесплатно). В 15.00 в музее пройдет лекция Ольги Малковой «Что не так с Машковым?» (бесплатно), а в 17.00 - авторская экскурсия Любови Яхонтовой по вставке «100 друзей художника Лосева» (билет – 500 руб.). Купить билеты можно на сайте музея - mashkovmuseum.ru. В воскресенье, 5 июля в 13.00 - премьера мастер-класса «Линогравюра», где научат создавать собственный оттиск с изображением бегущего коня. Билет: 950 руб. (материалы включены, 13+). Занятие ведет художник Александра Овчинникова. Нужна запись: 89610846307.

Куда сходить в Волжском на каникулах 5 июля 2026 года: что будет в выходные

В Волжском в воскресенье, 5 июля во внутреннем дворике ДК «Октябрь» в 18.00 пройдет «Октябрь-джем». В программе - танцевальный баттл под звуки фанка, латино, хип-хопа и современных ритмов, сеты от ди-джеев Кирилла Иванова и Кирилла Муравьева, рэп от 52F.l.a.v.a и коллаборации со SWING-BAND. Вход свободный, но нужна регистрация.

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