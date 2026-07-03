Отключение горячей воды грозит сразу семи районам Волгограда на неделе с 6 июля

Купаться в тазиках будут жители семи районов Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летние отключения горячей воды продолжаются в Волгограде. Очередная волна массовых отключений стартует на неделе с 6 июля 2026 года. Начнут купаться в тазиках и греть воду до двух недель жители сразу семи районов областной столицы. Исключением станет только Советский. Смотрим, где запланировали отключение горячей воды в Волгограде на сегодня и кому не повезет.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение горячей воды запланировали на три дня с 7 по 9 июля 2026 на двух десятках улиц в старой части района. Больше всего домов затронет на улицах Дзержинского, 95-й Гвардейской, Жолудева, Дегтярёва, Шурухина, Ополченская, Борьбы, Рыкачёва, Баумана, Метростроевская, Льговская, Могилевича, Луговского, Загорская, Батова, проспекте Ленина.

В Краснооктябрьском районе с 7 по 9 июля 2026 горячую воду отключат на улицах Ватутина, Тарифная и Курильская.

Также с 7 по 9 июля 2026 без горяченькой останется Дзержинский район. Среди коммунальных страдальцев окажутся жители Жилгородка. В списке на отключение полтора десятка улиц, в том числе 51-й Гвардейской Дивизии, Восточно-Казахстанская, Республиканская, Савкина, Толбухина, Колпинская, Гейне, Краснополянская, Историческая, Шекснинская.

Отключение горячей воды в Центральном районе Волгограда затронет с 6 по 16 июля 2026 улицы Рокоссовского, Донецкую, Голубинскую, Новороссийскую и Кубанскую.

Семь улиц в Ворошиловском районе будут сидеть без горячей воды с 6 по 13 июля 2026. В списке адресов - Новоузенская, Елисеева, Кузнецкая, часть Ардатовской, Череповецкой, Буханцева и Комитетской.

В Кировском районе Волгограда отключение горячей воды ждет жителей Военного городка с 9 по 20 июля.

Красноармейский район волна отключений горячей воды охватит в три этапа. С 6 по 16 июля 2026 купаться в тазиках будут на улицах Гражданская, Изобильная, Тельмана, Остравская, Пролетарская, Доценко, бульваре Энгельса и проспекте Героев Сталинграда. Дольше всего - с 6 по 23 июля - продлится отключение в поселке Южный. И с 8 по 17 июля горяченькой не будет на улицах Куйбышева и Колесной, 84.

Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026 с адресами и номерами домов.

Полное отключение воды на полтора суток 4-6 июля грозит Кировскому району Волгограда: адреса.

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