Воды не будет полтора суток Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Концессии водоснабжения» в первые выходные июля проведут работы по врезке водовода на юге города. Из-за этого под временное отключение воды 4-6 июля 2026 года в Кировском районе Волгограда попали десятки домов на десяти улицах. Смотрим полный список адресов, где на полтора суток пересохнут краны холодной и горячей воды с 18.00 вечера субботы 4 июля до 5.00 утра понедельника 6 июля 2026 года.

- Подача ресурса будет приостановлена для выполнения плановых работ по переврезке магистрального трубопровода специалистами подрядной организации в Кировском районе Волгограда, - рассказали в «Концессиях водоснабжения».

Не забудьте набрать воды! В летнюю жару не будет живительной влаги в домах волгоградцев довольно долго, а искупаться иначе не получится даже в тазике.

Отключение воды в Кировском районе Волгограда с 18.00 часов 4 июля до 5.00 часов 6 июля 2026: список адресов

улица 64-й Армии, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73

улица Быстрова, 54, 58, 64

улица Вельботная, 3, 5

улица Губкина, 3, 3A, 4, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15

улица Изоляторная, 2

улица Кирова, 102, 104, 106

улица Курчатова, 4, 6a, 8, 10, 10A, 12, 16, 16A, 18

улица Люблинская, 4

улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59

улица Федорова, 1, 3.

Кроме того, с понедельника в Волгограде стартуют очередные плановые отключения горячей воды и электричества.

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