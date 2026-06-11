При ракетной опасности в Волгограде УК обязали открывать все убежища

Убежища есть в метротраме, должны быть они и в подвалах жилых домов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При объявлении ракетной опасности в Волгограде должны в обязательном порядке открывать убежища для жителей. Причем в любое время суток. Ответственность за это комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании.

- В адрес управляющих организаций были подготовлены и направлены письма с разъяснением порядка действий при сигнале «Ракетная опасность», - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Ракетную опасность в Волгограде стали объявлять недавно. Обычно режим длится 1-2 часа. При этом, где находятся убежища, куда можно спуститься при объявлении ракетной опасности, подавляющее большинство горожан не знает. Метротрам – место известное, но до него далеко. В мэрии волгоградцам советуют узнавать адреса своего убежища в управляющей компании.

- Организация открытия и закрытия заглубленных помещений, предназначенных для укрытия населения, возлагается на управляющие компании, - говорят чиновники. - Информацию о точных адресах и местах расположения защитных помещений жители многоквартирного дома могут уточнить в своей УК.

Порядок оповещения и работы убежищ не зависит от времени суток. Как управкомпании организуют на практике доступ в убежища среди ночи – большой вопрос. При этом во время действия режима беспилотной опасности бежать за ключами от подвалов сотрудникам управляющих компаний не придется. В этом случае открывать убежища не должны. Да и объявляют беспилотную угрозу в регионе иногда по три раза в сутки.

Что должно быть в тревожном чемоданчике Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Займите безопасное место в квартире или доме, выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами, - рекомендуют при объявлении беспилотной опасности в МЧС. – Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом.

Находиться в безопасном месте волгоградцам советуют вплоть до отмены беспилотной опасности, которая может продлиться весь день или всю ночь. Применить на практике сложно. Тем более, что сообщения от мобильных операторов с предупреждением об угрозе приходят с серьезной задержкой.

Напомним, беспилотная опасность действует, если у границ региона зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Ракетная опасность объявляется при риске ракетных ударов со стороны Украины. Ракеты могут за короткий срок преодолевать большие расстояния и нести боевые заряды, что может привести к значительным разрушениям. Уже несколько раз в Волгоградской области объявляли и авиационную опасность. В этом случае существует угроза несанкционированного вторжения в воздушное пространство пилотируемых воздушных судов.

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