Массовое отключение света 1 июля грозит четырем районам Волгограда

Электричества не будет долго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в середине рабочей недели снова ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 1 июля 2026 года, массовые отключения света запланировали в домах и на предприятиях четырех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах. Горожанам лучше сегодня заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре.

В Тракторозаводском районе отключение электричества пройдет 1.07.2026 с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Богомольца, 2, 6 (ИП Чиков), 8, 12, 14 (детский сад №347), 16, ул. Гороховцев, 22а (ЦТП-5), ул. Ополченская, 11, 11а, 11к, 22 - компании Апилакул, Апилак, Гэллэри Сервис, Система ПБО, ИП Нахметов, ИП Юрьева, рынки - Раздолье плюс, ТК Рассвет.

В Центральном районе Волгограда плановое отключение электроэнергии пройдет 1 июля с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Скосырева, 1, 1а, 1б (строительный техникум, общежитие №1), 1г (НИИ автоматики), ПГСК Проектировщик 2, ИП Афонин, 11 (ГСК Царица), 5 (ФЛ Туманян) ул. Рокоссовского, 6 (Поволжский НИИ).

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 1 июля 2026 затронет с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Молодежная, 1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33-41, ул. Приовражная, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3. пер. Тупиковый, 2, 6, 7, ул. Центральная, 43а, СНТ Микояновское, ул. Вторая 26, 29-31, пер. Первый 12, ул. Третья 40.

Также в Ворошиловском с 9.00 до 17.00 часов 1 июля без электричества оставят дома на ул. Двуреченская, 3-11, 2-20, 16б, Гефест, Вымпел-Коммуникации, ул. Детская, 1/3-1/10, 1-11, 1а, ул. Долгорукого, 1-27, 5а, 19а, 6-16, ул. Звездина, 1-13, 3а, 2-14, 12а, ул. Елисеева, 62-76, 62а, ФЛ Худоян, 64а, 66а, 72а, ул. Иванова, 1, ул. Кавказская, 37-41, 34-38, ул. Ленкоранская, 97-115, 82-90, 94, 125-133, 90/1, 90/2, 90А (Строительные фонды), пер. Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а, ул. Макарчука, 1-21, 2-20, 2а, 18а, 20а, ул. Миргородская, 25/1-25/3, 27, 28а, ул. Новоузенская, 38/12, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 58-82, 86-96, 72а, 84а, 82а, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а, ИП Фролова, ФЛ Магомедов, ул. Панина, 44, 20-34, 7-21, 15а, 20/1-20/8, 20/2а, 22д, 22г, 26а, пер. Рыбинский, 1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а, ул. Чарджуйская, 1-15, 15а, 2-26, 10а, 20а, 22а, ул. Черновицкая, 22, пер. Ченстоховский, 2а, 1-7, 2-8, ул. Чембарская, 59-69, 61а, 57д, 18а, 18-26, пер. Чембарский, 52, ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60, ул. Яблочная, 27, 29, 29а, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 28/4а, 40-64, 50а, 54а, 62а, 64а, 33-47, 39а, 41а.

В Кировском районе Волгограда отключение света 1 июля запланировали с 9.00 до 16.00 на ул. Горячкина, 1-25, 2-24, ул. Каменщикова, 1-27, 2-28, ул. Каплунова, 1-27, 2-28, ул. Лазарева, 1-9, ул. Полотебного, 1-27, 2-26, ул. Танкиста Маркина, 2-28, ул. Шишкина, 1-23, 2-4, ул. Зеленогорская, ул. Суходольская, ул. Яузенская.

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