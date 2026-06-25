Лимиты на продажу бензина снизили в Волгограде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином на заправках в Волгограде и области снова изменилась и не к лучшему. Причиной тому стал ажиотажный спрос и желание автомобилистов сделать запасы топлива. По данным облпромторга и ТЭК на 25 июня 2026 года, компания «Лукойл» изменила ограничения на продажу бензина за одну транзакцию. Лимит на бензин сократили до 20 литров в руки. На АЗС стоят очереди из желающих залить полный бак.

- Работа по восполнению запасов и доставке топлива на АЗС осуществляется на постоянной основе. Запасы достаточны для обеспечения топливом в регионе, - комментируют в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Ситуация с бензином Волгограде и области на 25 июня 2026 года: лимиты и ограничения

На заправках в Волгограда днем залить бензин не составит труда, хотя на отдельных АЗС нет отдельных марок топлива. В часы пик скапливаются очереди. Некоторые автомобилисты уезжают так и не пополнив запас, прождав 20-30 минут.

На сети заправок компании «Лукойл» в Волгограде и области с 25 июня 2026 года усилили ограничения на продажу бензина. Лимит на бензин снизили с 30 до 20 литров в руки в одном чеке.

- В целях стабилизации существенно возросшего спроса, носящего в отдельных случаях ажиотажный характер, компанией «Лукойл» изменен лимит отпуска бензина за одну транзакцию, - комментируют ситуацию с ограничениями на бензин в Волгоградской области в Облпромторге и ТЭК.

При этом лимиты и ограничения на продажу дизельного топлива остались прежними. Лимит на одну заправку ДТ в Волгограде составляет 60 литров, на АЗС на трассах Волгоградской области залить можно до 200 литров за раз.

- Отдельные условия действуют для владельцев топливных карт. Информация на горячей линии компании находится в стадии обновления, - комментируют чиновники. - Сведения о введении ограничений от других крупных сетей не поступала.

Напомним, ранее ограничения на продажу бензина в Волгоградской области ввели на заправках Татнефть. Местами лимиты есть и на Роснефти. Лимиты пока те же – 30 литров бензина в руки в одном чеке.

Есть ли дизельное топливо и бензин на заправках Волгограда и области, цена

Власти Волгоградской области уверяют, что несмотря на ажиотажный спрос ситуация на топливном рынке под контролем и стабильная. Дефицита бензина в Волгограде на 25 июня 2026 года нет. Проблемы связаны с повышенным спросом и логистикой отдельных сетей АЗС.

- Вводимые сетевыми операторами лимиты отпуска не связаны с дефицитом топлива в регионе, а являются реакцией операторов на ажиотажный спрос, - отмечают чиновники. - За последние дни у основных сетевых операторов на 30-40 процентов увеличились среднедневные продажи топлива по сравнению с аналогичным периодом. При этом наблюдается и еженедельный существенный рост продаж, который влияет на общую ситуацию.

Волгоградцев просят не заправлять бензин в канистры и про запас, не паниковать и верить только официальной информации. Власти заверяют, что бензина хватит всем, если не складировать его в личных гаражах.

Тем временем, за прошедшую неделю средние цены на бензин и дизельное топливо в Волгограде и Волгоградской области выросли от 18 копеек до рубля за литр. По данным Волгоградстата, рекордсменом стали АИ-98 и АИ-100, которые подорожали на рубль с лишним.

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