Массовое отключение света 26 июня грозит сразу четырем районам Волгограда

Электричество отключат на десятках улиц. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Волгограда стоит подготовиться к перебоям с электричеством. В пятницу, 26 июня 2026 года, массовые отключения света пройдут в домах и на предприятиях сразу нескольких районов областной столицы. Энергетики проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском, Центральном, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах. Волгоградцам лучше заранее подзарядить гаджеты – электричества не будет целый рабочий день.

В Тракторозаводском районе Волгограда 26 июня с 9:00 до 17:00 отключение света затронет дома и организации на улицах: Дундича (31-81, 45а, 45б, 162-224, 190а), Березовая (26, 14-24, 16-26, 15-25, 28-40, 31-39, 6-14), Сборочная (2-52), Талалихина (1-47, 1б, 2-32), Костычева (162-204, 163-204, 193а, 139-157, 140-158, 209, 211, 2-64, 1-63, 65-95, 66-96, 98-140, 97-139), Александрова (195, 142-206, 188а, 196а, 97-159, 157а, 163-219, 210-250, 56-82, 1-29, 21а, 84-140, 35-95, 31, 7а, 8-54, 54А, 26а, 26б, 54б), Левитана (143-205, 205а, 172-234, 234а, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, 302, 288, 294, 259, 259а, 251, 541, 242, 244, 322, 76-170, 55-141, 3-53, 25а, 25б, 12-74, 32а), Чекистов (223-233, 64-134, 120а, 171-223, 75-169, 62ж, 64а, 2-62, 2а, 2б, 2в, 2г, 62б, 62в, 62г, 7-73, 17а, 47а), Платиновая (7, 9, 2, 15, 23, 10, 14, 18, 29), Североосетинская (1, 3, 4, 6, 8), Алюминиевая (21, 35, 45, 63), Валуйская (93-101, 99а, 65-83, 111, 11-61, 6, 6а), Алюминиевский переулок (13), Берилловый переулок (1, 4), Кабардино-Балкарская (4), Берилловая (4а), Титановая (25, 5, 11а, 52), Нефритовая (8, 10, 35), Стальной переулок (59), Платиновый переулок (13, 15), Золотая (13, 15, 36), Кобальтовая (9), Бурмакова (17-29, 24-30, 22г, 22б, 1-15), Дзержинского (79-85, 44-84, 57-77, 77а, 77б), Бехтерева (22, 24, 39, 2-12), Путиловская (7-13, 17-37, 15а, 15д, 8), Дундича Олеко (27, 27а-27д, 29, 2-20, 118-160, 2-106, 60а, 60б, 62а, 1, 5-25, 8а, 14а, 3), Привокзальная (8-22, 26-68, 26а, 46а, 48а, 70-120, 108а, 49-97, 93а, 60/58, 60/151, 41, 24а, 2а-22а, 1а-15а, 3б-15б), Дежнева (15-23, 17а, 2-22, 2б, 4-64, 22а, 56а, 25-69, 49а, 66-104, 94б, 71-121, 111а, 1, 3, 5а-21а, 2), 62-й Армии (2-18, 1-55, 2а, 2б, 2г, 6а, 6б, 8б, 8в, 10б, 10в, 12б, 14б, 16б, 37а, 39а, 19а-35а, 1а-17а), Прокофьева (2-56, 1-55, 2а-40а, 1а-47а), Дружбы Народов (1-47, 2а-48а, 2-56, 49-91), Чугунолитейный переулок (9-13, 9а), Чепурниковский переулок (2-4, 2а), Шаляпина (10-14), Монтажный переулок (5, 1а, 1б, 1, 3, 6), Сенявина (1-47, 2-48, 38а, 77, 78, 76, 50-74, 49-75, 80-88, 79-87), Богдана Хмельницкого (50-84, 50б, 1б, 7, 9, 1а, 25-33), Мечникова (1-27, 13/1, 13/2, 2-26), Антонова (21, 22, 1-19, 2-20), Технологический переулок (22, 23, 1-21, 2-20).

В Центральном районе 26 июня с 9:00 до 13:00 электричества не будет по адресу улица Коммунистическая, 10.

В Краснооктябрьском районе 26 июня с 9:00 до 16:00 отключение затронет улицу Автомагистральная (5, 5 (ж/д), 3, 1 (ж/д), 1, 10, 1Б, 3), улицу Филатова (8), улицу Пржевальского (5, 7, 9), улицу Щорса (4в), улицу Менделеева (151, пересечение с 3-й Продольной).

В Ворошиловском районе 26 июня с 9:00 до 17:00 электричества не будет на улицах Молодежная (1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 41, 35, 37, 39, 33), Тупиковый переулок (7, 6, 8), Приовражная (1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3), Центральная (43а), а также на территории СНТ Микояновское.