Самолет получил сильные повреждения. Фото: ЮТП

Пострадавшего в крушении пилота самолета 13 июня эвакуируют на вертолете санавиации в Волгоград. Легкомоторное воздушное судно субботним утром совершило жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района области. Пилот самолета получил серьезные травмы. За его жизнь будут бороться врачи ведущей в регионе больницы скорой медицинской помощи №25, сообщили в облздраве.

- Бригада санавиации приступила к эвакуации пострадавшего пилота из Чернышковской ЦРБ в больницу скорой медицинской помощи №25 Волгограда для оказания специализированной медицинской помощи, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона. - Врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациента.

Самолет обрабатывал поля. Фото: ЮТП

Напомним, ранним утром в субботу, 13 июня 2026 года, в Волгоградской области посреди поля рухнул легкомоторный самолет СП38-К. По предварительным данным, пилот выполнял обработку сельскохозяйственных угодий от вредителей. После жесткой посадки в поле воздушное судно было сильно разрушено. Пилот серьезно пострадал. С места крушения его доставили в Чернышковскую ЦРБ. Южная транспортная прокуратура проводит проверку инцидента на предмет обеспечения безопасности полета.

Фото с места крушения самолета СП38-К под Волгоградом опубликовала Волгоградская транспортная прокуратура. На кадрах видны масштабы разрушений самолета и практически полностью раскуроченную кабину.

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