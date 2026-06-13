На территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня ночью 13 июня 2026 года Волгоградская область вновь пережила атаку украинских беспилотников. В регионе работали средства ПВО. Взрывы гремели в Кумылженском и Котовском районах. Возникло возгорание в промзоне и на окраине лесного массива «Шакинская дубрава». Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал последствия атаки беспилотников в регионе. По данным властей обошлось без пострадавших в результате атаки БПЛА в Волгоградской области 13 июня.

- В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается. В Кумылженском районе при падении БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава», пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - рассказал глава региона о ситуации в Волгоградской области.

Беспилотную опасность в Волгоградской области объявили 13 июня 2026 года вскоре после полуночи. Отбой тревоги дали в 4.37. Аэропорт Волгограда закрывать из-за атаки БПЛА в этот раз не стали.

По данным Минобороны, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны. Сколько из них пришлось на Волгоградскую область, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгоградской области БПЛА атаковали объект магистрального нефтепровода