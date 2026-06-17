На борту был ребенок: дело возбудили после аварийной посадки самолета под Волгоградом

Самолет рухнул плашмя в поле. Фото: ЮТП

Следователи завели уголовное дело по факту аварийной посадки сверхлегкого самолета СП38-К в Волгоградской области. Пилоту грозит срок до двух лет за нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. Стало известно, что на борт летчик взял 12-летнюю девочку. Сейчас ребенок в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

- В кабине самолета находилась 12-летняя местная жительница, которую пилот взял на борт по просьбе ее отца, - рассказали скудные подробности ЧП следователи.

Пилот самолета утром 13 июня 2026 года обрабатывал сельхозугодья. Воздушное судно рухнуло плашмя в поле вблизи хутора Алешкин Чернышевского района Волгоградской области. Самолет получил серьезные повреждения, кабина почти полностью разрушена. Во время аварийной посадки серьезно пострадал не только пилот, но и 12-летняя девочка, которая находилась на борту в нарушение всех правил. С тяжелыми травмами их сначала привезли в Чернышковскую ЦРБ, а оттуда на вертолете санавиации доставили в ведущие клиники Волгограда.

- Мужчину перевели в отделение сочетанной травмы, его состояние стабильное, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона. – Пострадавшая девочка проходит лечение в условиях реанимации 7-й больницы, ее состояние оценивают как тяжелое.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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