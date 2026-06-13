Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области

Фото крушения из архива Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В субботу, 13 июня 2026 года, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области. Пилот пострадал. Идет проверка по факту происшествия с воздушным судном, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

- В результате происшествия есть пострадавший, - рассказали в ведомстве.

Волгоградская транспортная прокуратура проверит, позаботились ли о безопасности полетов. По итогам проверки надзорное ведомство примет решение.