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НовостиПроисшествия13 июня 2026 7:49

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области

Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фото крушения из архива

Фото крушения из архива

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В субботу, 13 июня 2026 года, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области. Пилот пострадал. Идет проверка по факту происшествия с воздушным судном, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

- В результате происшествия есть пострадавший, - рассказали в ведомстве.

Волгоградская транспортная прокуратура проверит, позаботились ли о безопасности полетов. По итогам проверки надзорное ведомство примет решение.