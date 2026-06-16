Камышанам скрутило животы через пару часов после того, как они отведали роллов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восемь человек попали в больницу с отравлением, поев суши и роллы в кафе города Камышина Волгоградской области. После у отведавших продукцию «ЕвроАзия» нашли сальмонеллез. Следователи после массового отравления завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следкоме.

Камышане один за другим начали поступать в больницы Камышина с пищевым отравлением 8 июня. Среди 18 пострадавших были и взрослые, и дети. Роспотребнадзор провел лабораторные исследования, по итогам которых у восьми человек диагностировали сальмонеллез. Все они перед этим ели продукцию одного из заведений общественного питания, специализирующегося на суши и роллах.

- Большая часть отравившихся брала еду на вынос в кафе «ЕвроАзия» и лишь малая часть из них ела в самом заведении, - сообщил сайту volgograd.kp.ru собственный источник в правоохранительных органах

Камышанам скрутило животы через пару часов после того, как они отведали роллов. У всех были одинаковые симптомы: температура под 40 градусов, рвота и диарея, сильная слабость и боли в животе.

Сейчас пострадавшие в больницах. Им оказывают необходимую медпомощь. Следователи же расследуют все обстоятельства ЧП и дают правовую оценку руководителям общепита. Дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) взяла на контроль прокуратура Волгоградской области.

- Деятельность организации общественного питания приостановлена, - рассказали в прокуратуре.

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