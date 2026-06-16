Роспотребнадзор обнаружил в популярном заведении полную антисанитарию. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Камышине Волгоградской области приостановили работу кафе «ЕвроАзия», где 8 июня произошло массовое отравление роллами и суши. В инфекционные отделения больниц попали 16 человек, в том числе пятеро детей. У восьми человек диагностировали сальмонеллез. Следователи завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Число отравившихся растет, владельцу кафе грозит колония. По данным собственного источника сайта volgograd.kp.ru, поевшие роллы и салаты из кафе камышане все еще продолжают обращаться к медикам. Собрали все, что известно о массовом отравлении в кафе Камышина.

Все началось 8 июня. Камышанам скрутило животы вскоре после роллов, салатов и суши из весьма популярного кафе. Многие брали еду на вынос, кто-то пришел в ресторан отметить семейный праздник, были и большие компании. Через несколько часов у всех возникли одинаковые симптомы: высокая температура, рвота и диарея, сильная слабость и боли в животе. В Сети масса негативных отзывов от тех, кому в тот день захотелось отведать японской кухни.

Что рассказывают отравившиеся роллами в Камышине

- 8 июня вечером мама заказала в этом месте салат «с манго и унаги роллами». Ночью у нее началось сильнейшее отравление. Тошнота, рвота, температура, диарея. Пришлось взять отгул на работе и отменить все планы, потому что она элементарно не могла даже встать с кровати, - рассказывает камышанка Елизавета.

- 8 июня поужинали. Пять дней лежим обнимаемся с белым другом. Спасибо ресторану за то, что нашли мне занятие на неделю, - делится Елена Бехтева.

- У внука был день рождения 8 июня, исполнилось 6 лет, дочь заказала роллы. Итог: дочь, внук и гости слегли с температурой, диареей, слабость, головная боль. Инфекционист сказал, что половина инфекционки госпитализирована с этой «ЕвроАзии», - рассказывает историю еще одна семья.

- Были 8.06, заказали роллы, нас было семь человек, на следующий день половина слегли с высокой температурой и признаками отравления. До последнего не думала на это заведение, ведь мы часто посещали его, - делится еще одна девушка.

- Кешбэком к ужину из роллов стала кишечная палочка, - говорит камышанка Алена.

Массовое отравление в кафе Камышина расследуют Следком и Роспотребнадзор

Сейчас пострадавшие в больницах. Следователи СКР и санитарные врачи расследуют все обстоятельства ЧП и дают правовую оценку руководителям общепита. Дело по статье 236 УК РФ взяли на контроль прокуратура Волгоградской области и председатель СК России Александр Бастрыкин.

Кафе «ЕвроАзия» в Камышине приостановило работу с 11 июня. Роспотребнадзор уже заявил, что обнаружил в популярном заведении полную антисанитарию.

Что грозит владельцу кафе в Камышине, где произошло массовое отравление роллами и заражение сальмонеллезом?

После того, как жители Камышина получили массовое отравление и заражение сальмонеллезом в кафе «ЕвроАзия», его владельцу грозит закрытие заведения, солидный штраф и колония. Помимо административных материалов следователи завели уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса РФ.

За «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» с массовым заболеванием индивидуальному предпринимателю Ким С.В. грозит солидный штраф до 700 тысяч рублей и до двух лет колонии. Но это в случае, если у пострадавших все обойдется.

Камышане продолжают лечение в больницах, кто-то еще только обращается к медикам спустя неделю попыток встать на ноги дома. Если у кого-то из них зафиксируют тяжкий вред здоровью, наказание будет строже. Смерть пострадавшего увеличит штраф втрое, а тюремный срок до четырех лет.

По словам камышан, это уже не первый случай, когда в кафе находят нарушения. Но столь серьезных последствий еще не было.

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