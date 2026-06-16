17-летней волгоградке грозит до 20 лет колонии за диверсии на базовых станциях

Девушка может провести до 20 лет в колонии Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде следователи завершили расследование и передали в суд уголовное дело несовершеннолетней, которая по заданию куратора подожгла две станции сотовой связи и снимала все на телефон. 17-летнюю девушку обвиняют в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору со значительным ущербом. За два поджога по п.п. «а, б» ч. 2 статьи 281 УК РФ ей грозит до 20 лет колонии, сообщили в СУ СК России по Волгоградской области

- В результате поджога базовых станций операторам связи причинен ущерб на общую сумму свыше полутора миллионов рублей, - рассказали в Следкоме.

По версии следствия, предложение от неизвестного 17-летняя волгоградка получила в одном из мессенджеров. Девушка согласилась совершить диверсию: поджигать оборудования базовых станций операторов сотовой связи за вознаграждение.

В декабре 2025 года волгоградке передали координаты двух станций в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Также куратор скинул ей подробную инструкцию. Девушка купила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла оборудование, снимая пожары на камеру мобильника. Видеозапись она отправила куратору, который обещал щедро заплатить. Но деньги он так и не перечислил.

Уголовное дело куратора следователи выделили в отдельное производство.

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