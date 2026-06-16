О массовом отравлении в кафе Камышина рассказал волгоградский Роспотребнадзор

Камышане попали в больницу, поев суши, роллы и салаты в кафе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование массового отравления в кафе «ЕвроАзия» в Камышине. По данным ведомства сальмонеллезом люди заразились, поев роллы, суши и салаты, приготовленные в кафе предпринимателя Ким на улице Пролетарской.

- В целях локализации эпидемического очага организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Отобраны пробы пищевой продукции, сырья, смывы окружающей среды, водопроводной воды для исследования. Проводится обследование персонала, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Известно, что большая часть отравившихся заказывала роллы на вынос. Часть камышан 8 июня пришли в кафе поужинать или отметить праздник. После все дружно схватились за животы, мучились рвотой и диареей, испытывали сильную слабость и отправились в больницу. Неприятные симптомы появились буквально через пару часов. В итоге в больницу попали 16 человек, в том числе пятеро детей. Там врачи обнаружили сальмонеллез у восьми пострадавших.

После массового заражения сальмонеллезом санитарные врачи проверили заведение и обнаружили там антисанитарию.

- ИП Ким С.В. при оказании услуги общественного питания не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому состоянию, содержанию производственных помещений, к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, - показала проверка.

С 11 июня кафе «ЕвроАзия» в Камышине закрыто. Сайт тоже – «на техническом обслуживании». Материалы антисанитарного дела направили в суд.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сальмонеллез кешбэком к роллам: Массовое отравление случилось в кафе Камышина, подробности

Массовое отравление в кафе в Камышине: 16 волгоградцев попали в больницу