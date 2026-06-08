Массовое отключение света 9 июня грозит сразу семи районам Волгограда

Электричества не будет почти весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 9 июня 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в домах и организациях сразу семи районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на сетях в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах. Исключением не будет и Центральный. Волгоградцам лучше заранее подзарядить телефоны и подготовить холодильники.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение света 9 июня 2026 года пройдет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Березовая, 6-14, ул. Брасовская, 15, ул. Дундича, 118-160, ул. Ополченская, 44а, 46, ул. Рыкачева, 13 (строительный техникум), ул. Дзержинского, 17 – ДК, Т2 Мобайл, ул. Калужская, 2-18, ул. Переяславская, 2-24, 2а, ул. Северокавказская, 3-7, 8, а также в павильонах: ООО Морская рыба, ИП Макеев, ФЛ Брагин, ул. Франко, 10, 8, 19 (ж/д), 19 Соборник №1, 4, ФЛ Сычева.

В Краснооктябрьском районе 9.06.2026 электричество отключат с 12.00 до 16.00 по адресам: ул. Кузнецова, 44, 46, пр. Ленина, 103, 105. А с 9.30 до 12.00 не будет света на пр. Ленина, 101.

Отключение электроэнергии 9 июня 2026 в Дзержинском районе Волгограда затронет с 9.00 до 17.00 дома и организации на ул. Ангарская, 122 (ФЛ Немех, ФЛ Анкин, ФЛ Фастова, ИП Новохатская), 118 (Дом дружбы, Искра. библиотека), ул. Полоненко 10, Ком-Билдинг, ул. Семигорская, 3а, ул. Римского-Корсакова, 6, 4 (ФЛ Кузнецова, ФЛ Сафонов, ФЛ Спиричев, Почта, ИП Семенов, Волгоградгоргаз), ул. Рыбалко, 3 (ФЛ Кузьмина, ФЛ Шуманова, ФЛ Мясникова, ИП Иванов, Медицин ИН, ИП Коломенская).

Среди коммунальных страдальцев без света в Центральном районе 9 июня с 9.00 до 17.00 будут дома и организации по адресам: ул. Комсомольская, 2, ИП Малашкин, ул. Советская, 20 ИП Шохнев, ул. Чуйкова, 17г, Ресторатор.

В Ворошиловском районе Волгограда отключения света 9 июня продлятся с 9.00 до 17.00 и затронут: ул. Дербентская, 80-94, 94а, ул. Елецкая, 79, 81, 89, 91, 91а, 93а, 95-111, 101а, 105а, 566, 567, 568, 113-133, 113а, 125а, 125б, 127а, 131а, 131б, 130, ФЛ Тынников, ул. Саранская, 68, 70, 72а, 72б, 74, 76, 78, 80-104, 82а, 94а, 96а, 98а, 100а, 104а, 106а, 95-113, 95а, 95б, 105а, 107а, 110а, 130а, 106-128, 108а, 112а, 120а, ул. Чембарская, 2-10, 19, ул. Чебоксарская, 2-4, 3-7, 5а, ул. Череповецкая, 24 ФЛ Ящук, ул. Циолковского, 3 (ИП Шестопалова, ИП Евсеев, Микрохирургия, ИП Бурова), 5 (Старт-92, ФЛ Хомутова), 7 (ФЛ Булавченко, ИП Григорян, МТС, ИП Игнатьев, администрация района), ул. КИМ, 14 (морской центр).

Позже в график отключений света добавили и Советский район Волгограда. Всего на час с 10.00 до 11.00 обесточат дома на ул. Абоянская, 1, 3, 2, 4, ул. Колхозная, 1-13, 2г, 2-12, 12а, 14-18, ул. ЛЗС, 1, 2-8, 3, 10, 12, 7, 9, 13, 14-24, 2/1, ул. Мушкетова, 1а, 1-9, 2, 2а, 4а, 4-22, 24а, 26-36, 17-39, 38-64, 62а, 64а, 64б, 64д, 41-89, 47а, 67а, 69а, 66-70, 68а, ул. Ольховская, 1-11, 4, ул. Овсяная, 3, пер. Ольховский, 2-6, ул. Палиашвили, 1-55, 1а, 2-42, 18а, 44-66, 86-112, 88а, 181б, 88б, 90а, 135-205, 114-150, 132а, 138а, 144а,68, 57-131, 133а, 74-84, ИП Алиев, ВОТК, Светосервис-Волгоград, ул. Песчаная, 7а, 1г, 1б, 3, 5, ул. Совхозная, 3, 2а, 2-10, ул. Траспортная, 3, 4, 9, ФЛ Николаева, ул. Фомина, 1-15, 2, 7а, 6-8, 8а, Светосервис-Волгоград, ул. Школьная, 1-5, 8а, 2-8, 8а, 10, 12, 12б, ИП Жаденова, ул. Кирова, 2, 4, 5, 1, 3, 3а.

В Кировском районе Волгограда отключение света 9 июня 2026 года запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Козака, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, ул. Кирова, 112, 114, 114а.

В Красноармейском районе Волгоград отключение электроснабжения 9 июня затронет с 9.00 до 13.00 дома на пр. Столетова, 44, ул. Удмуртская, 103, 105.

Со вторника в Волгограде стартуют отключения горячей воды, а в центре города отключат и холодную воду.