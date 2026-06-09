Массовое отключение света 10 июня грозит лишь двум районам Волгограда

Электричества не будет весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 10 июня 2026 года, массовые отключения света запланировали в домах и организациях лишь районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на сетях в Тракторозаводском и Дзержинском районах. Стоит заранее подзарядить телефоны и подготовить холодильники – отключения будут долгими.

Массовое отключение света 10 июня 2026 года запланировали в Тракторозаводском районе Волгограда. С 9.00 до 17.00 электричества не будет на десятках улиц: ул. 62-й Армии, 2-18, 1-55, 1а-35а, 2а, 2б, 2г, 6а, 6б, 8б, 8в, 10б, 10в, 12б, 14б, 16б, 37а, 39а, ул. Александрова, 1-31, 7а, 21а, 8-206, 188а, 196а, 35-159, 157а, 163-219, 210-250, ФЛ Нуруллаев, 54А Первая Башенная Компания, ИП Алиев, 26а, 26б, 54б, ул. Алюминиевая, 36, 40, л.35, 45, ФЛ Калиниченко, 21, СП Память, 63, пер. Алюминиевский, 13, ул. Антонова, 1-21, 2-22, ул. Березовая, 6-40, Светосервис-Волгоград, 15-25, 31-39, ул. Берилловая, 4а, пер. Берилловый, 1, 4, ул. Бехтерева, 2-12, 39, 22, 24, Волгоградгоргаз, ул. Бурмакова, 1-29, 24-30, 22г, 22б, ул. Валуйская, 11-61, 6, 6а, 65-83, 93-101, 99а, 111, ул. Дежнева, 1, 2, 2б, 3, 5а-21а, храм, Рэдмэджик, 15-121, 2-104, 17а, 22а, 49а, 56а, 94б, 111а, ул. Дзержинского, 57-85, 77а, 77б, 44-84, ул. Дружбы Народов, 1-91, 2-56, 2а-48а, ул. Дундича, 1-81, 27а-27д, 45а, 45б, 8а, 14а, 2-106, 118-224, 60а, 60б, 62а, 190а, ул. Золотая, 13, 15, 36, ул. Кабардино-Балкарская, 4, ИП Репин - №1/1071, Кузнечный дворик, ул. Кобальтовая, 9, ул. Костычева, 2-158, 1-157, 162-204, 163-204, 193а, 209, 211, ИП Ерина, ИП Солохина, ул. Левитана, 12-234, 25а, 25б, 32а, 3-205, 215-223, 227, 242, 244, 250, 251, 259, 259а, 205а, 234а, 288, 294, 302, 322, 541, Волгоградгоргаз, ул. Медная, 63, пер. Медный, 18, ул. Мечникова, 1-27, 13/1, 13/2, 2-26, пер. Монтажный, 1-5, 1а, 1б, 6, ул. Нефритовая, 8, 10, 35, ул. Никелевая, 53, ИП Черебаренко, ИП Андронычев, Лаборатория Цифрового Зрения, ИП Борисова.

Также на Тракторном 10 июня с 9.00 до 17.00 пройдет отключение электричества по адресам: ул. Платиновая, 2, 7, 9, 15, 23, 10, 14, 18, 29, пер. Платиновый, 13, 15, ул. Привокзальная, 2а-22а, 1а-15а, 3б-15б, 8-22, 26-120, 24а, 26а, 46а, 48а, 49-97, 93а, 60/58, 60/151, 108а, ИП Лащенова, 41 (Строительные фонды), Вымпел-Коммуникации, ул. Прокофьева, 2-56, 1-55, 2а-40а, 1а-47а, ул. Путиловская, 7-13, 17-37, 15а, 15д, 8 ИП Рудченко, ИП Сапунов, ИП Филонский, МБУ Северное, ул. Сенявина, 1-87, 2-88, 38а, ул. Сборочная, 2-52, ул. Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8, ул. Стальная, 34, ИП Ситников, пер. Стальной, 59, ул. Талалихина, 1-47, 1б, 2-32, Строительные Фонды, пер. Технологический, 1-23, 2-22, ул. Титановая, 5, 11а, 25, 52, ул. Б. Хмельницкого, 50-84, 50б, 1б, 7, 9, 1а, 25-33, ул. Чекистов, 2-134, 2а, 2б, 2в, 2г, 17а, 47а, 120а, 7-233, 62ж, 64а, 62б, 62в, 62г, Волгоградгоргаз, пер. Чугунолитейный, 9-13, 9а, пер. Чепурниковский, 2-4, 2а, ул. Шаляпина, 10-14, ИП Ларин.

В Дзержинском районе Волгограда отключение электроэнергии 10.06.2026 затронет с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Брюллова, 11, ул. Дышлового, 2-36, 1-39, ул. Ильина, 2-38, 1-37, ул. Мезенская, 1-9, 13, 13а, 15, 17, 6, 8, 8а, 12-20, ул. Новорядская, 4-32, 32а, 34, 36, 15, 19, 56 Волгоградгоргаз, ФЛ Джафаров, ул. Продольная, 3а, 5, 7, 9, 8, 10, ул. Хазова, 1-37, 2-34.

Продолжаются в Волгограде и традиционные летние отключения горячей воды.

А отключение горячей воды в Камышине продлится две недели.

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