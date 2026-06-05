Воды не будет несколько часов Фото: Иван Смирнов.. Перейти в Фотобанк КП

Полное отключение воды в Центральном районе Волгограда пройдет 9 июня 2026 года. У жителей четырех домов не будет ни холодной, ни горячей воды несколько часов с 9.00 до 14.00, пока работники управляющей компании проводят плановые работы на сетях.

Как сообщили «Концессии водоснабжения», отключение воды в Центральном районе Волгограда 9 июня с 9.00 до 14.00 на улице Рокоссовского, 38, 40а, 40б и 40в.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2026: адреса, даты, график