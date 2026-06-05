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НовостиОбщество5 июня 2026 15:56

Отключение холодной воды в Центральном районе Волгограда запланировали 9 июня

Смотрим список адресов, где отключат холодную и горячую воду 9 июня 2026 в центре Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Воды не будет несколько часов

Воды не будет несколько часов

Фото: Иван Смирнов.. Перейти в Фотобанк КП

Полное отключение воды в Центральном районе Волгограда пройдет 9 июня 2026 года. У жителей четырех домов не будет ни холодной, ни горячей воды несколько часов с 9.00 до 14.00, пока работники управляющей компании проводят плановые работы на сетях.

Как сообщили «Концессии водоснабжения», отключение воды в Центральном районе Волгограда 9 июня с 9.00 до 14.00 на улице Рокоссовского, 38, 40а, 40б и 40в.

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