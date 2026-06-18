Массовое отключение света 19 июня грозит сразу пяти районам Волгограда

Электричество отключат на десятках улиц. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда после небольшого перерыва опять ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В пятницу, 19 июня 2026 года, массовые отключения света запланировали в домах и организациях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на сетях в Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах. Волгоградцам лучше заранее подзарядить телефоны и подготовить холодильники в жару.

Отключение света 19 июня 2026 года запланировали в Тракторозаводском районе Волгограда с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Брасовская, 15, ул. Ивана Франко, 8, 10, 19 (ж/д, Соборник №1), 4, ФЛ Сычева.

В Дзержинском районе Волгограда отключение электроэнергии 19.06.2026 затронет с 9.00 до 15.00 дома и организации по адресам: ул. Качинцев, 120, 122, 124, ФЛ Феофанов, ФЛ Штондина, ФЛ Рычкова, ул. Новодвинская, 6, 26-36, ИП Сакин, ИП Абдуллаев, ФЛ Рец, ИП Новоселова, ИП Самоделкина. С 9.00 до 17.00 отключат свет на бульваре 30-летия Победы, 16А Иагнит, ИП Аракелян.

В Ворошиловском районе Волгограда отключения света 19 июня пройдут с 9.00 до 16.00 по адресам: ул. Академика Палладина, 62-74, 41, 28, 30, 43, 42, 40, 32/1, 52, 56, 58, 32, 47б, 34, 36, 44, 46, 48, ул. Чистяковская, 15, 22, Волгоградгоргаз.

Советский район Волгограда отключение электричества 19 июня переживет с 9.00 до 12.00. Света не будет на Тулака в домах на ул. Авиаторская, 1б, ул. Ярославская, 5 (храм), 12, ФЛ Петрушина, Магнит.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 19 июня 2026 пройдет с 9.00 до 16.00 и затронет: ул. Саушинская, 34, 36, ул. Удмуртская, 29, 31. С 9.00 до 17.00 обесточат: пер. Замкнутый, 2-12, 3-17, ул. Красных Зорь, 183-195, 178-190, ул. Луговая, 141-157, ул. Марата, 1-39, 2-12, ул. Минская, 189-209, 188-212, пер. Портовый, 3, 3а, 4, 6, 8, ул. Чаадаева, 4-8, 15-23.

Продолжаются в Волгограде и традиционные летние отключения горячей воды.

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