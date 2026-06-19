Отключение света 21 июня грозит лишь одному району Волгограда

Электричество отключат на три часа Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцев несмотря на выходной снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В воскресенье, 21 июня 2026 года, далеко не массовые отключения света запланировали в домах и организациях лишь одного района областного центра. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Красноармейском.

Отключение электроснабжения 21 июня 2026 в Красноармейском районе Волгограда запланировали с 9.00 до 12.00 по адресам: ул.40 лет ВЛКСМ, 55, 58, 102д, в организациях Реверс-Плюс, Монолитспецстрой, Исток, Стальпромстроймонтаж и гаражном кооперативе №23.

Продолжаются в Волгограде в июне 2026 года и летние отключения горячей воды.