Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2026 14:43

Отключение света 21 июня грозит лишь одному району Волгограда

Смотрим список адресов, где пройдут плановые отключения электричества 21 июня 2026 в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Электричество отключат на три часа

Электричество отключат на три часа

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцев несмотря на выходной снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В воскресенье, 21 июня 2026 года, далеко не массовые отключения света запланировали в домах и организациях лишь одного района областного центра. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Красноармейском.

Отключение электроснабжения 21 июня 2026 в Красноармейском районе Волгограда запланировали с 9.00 до 12.00 по адресам: ул.40 лет ВЛКСМ, 55, 58, 102д, в организациях Реверс-Плюс, Монолитспецстрой, Исток, Стальпромстроймонтаж и гаражном кооперативе №23.

Продолжаются в Волгограде в июне 2026 года и летние отключения горячей воды.