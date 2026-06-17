Воду отключат на полтора суток на юге Волгограда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

«Концессии водоснабжения» в ближайшие выходные проведут работы по врезке новых водоводов на юге города. Из-за этого под временное отключение воды 20-21 июня 2026 года в Красноармейском районе Волгограда попали три десятка многоквартирных домов на трех улицах. Смотрим полный список адресов, где на полтора суток пересохнут краны холодной и горячей воды с 0.00 часов 20 июня до 7.00 утра 21 июня в Волгограде.

- Подача ресурса будет приостановлена для выполнения плановых работ по переврезке трубопровода специалистами подрядной организации в Красноармейском районе, - рассказали в «Концессиях водоснабжения».

Не забудьте набрать воды! В летнюю жару коммунальный ресурс отключат на довольно долгий срок.

Отключение воды в Красноармейском районе Волгограда с 0.00 часов 20 июня до 7.00 часов 21 июня 2026: список адресов

- бульвар Энгельса, 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 23а, 25

- проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

- улица Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 20а.

Продолжаются в Волгограде и сезонные отключения горячей воды, которые продлятся гораздо дольше в большинстве домов.

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