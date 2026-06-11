Отключение горячей воды грозит семи районам Волгограда с 15 июня

Воды не будет до двух недель Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде продолжаются летние отключения горячей воды. Новая волна стартует после праздничных выходных на День России. В середине июня 2026 года начнут купаться в тазиках и греть воду на плите жители сразу семи районов областной столицы. Исключением станет лишь Дзержинский. А больше всего коммунальных страдальцев будет в Советском районе. Смотрим, где запланировали отключение горячей воды и кому не повезет на пару дней или на две недели.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение горячей воды запланировали на неделю с 15 по 19 июня 2026 в поселке Водстрой на улице Костюченко.

Часть Краснооктябрьского района останется без горячей воды с 17 по 23 июня, в зоне отключений окажутся улица Прибалтийская и Волжский проспект. А с 18 по 24 июня 2026 купаться в тазиках будут жители улицы Автомагистральной.

В Центральном районе Волгограда отключение ГВС на неделе затронет лишь два дома на улицах Краснознаменская, 7 и Ленина, 25. Зато воды там не будет полторы недели с 15 по 25 июня.

Отключения горячей воды в Ворошиловском районе тоже будут малочисленными: с 15 по 26 июня 2026 пострадает лишь дом на улице Автотранспортной, 79.

Зато в Советском районе отключение горячей воды продлится с 15 по 25 июня 2026 и затронет сразу 17 улиц. Больше всего коммунальных страдальцев будет на улицах Гвоздкова, Казахской, Сухова, Владимирской, Комарова, Тимирязева, Янки Купалы, Малиновского, и Университетском проспекте.

В Кировском районе Волгограда отключение горячей воды с 15 по 23 июня 2026 года ждет жителей улиц Воронкова, Шумилова, Розы Люксембург, Черемшанская и Кедровая. А с 18 по 29 июня купаться в тазиках будут в переулке Тепличном.

Красноармейский район отключения ГВС охватят также в два этапа. С 17 по 24 июня горяченькой не будет на ул. Водников, 12а и ул. Черепановых, 3. С 18 по 19 июня – на улицах Лазоревой, Минской, Фролова и Луговой.

Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на июнь 2026 с адресами и номерами домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При ракетной опасности в Волгограде УК обязали открывать все убежища

Огненное шоу, забег с флагами, концерты и фестиваль молодежных субкультур: как отметят День России в Волгограде 12 июня 2026