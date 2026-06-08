День России отметят в ЦПКиО и на набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В программе праздничных мероприятий на День России в Волгограде 12 июня 2026 – забег с флагами, вынос 100-метрового триколора, праздничные концерты, детский праздник, фестиваль молодежных субкультур и огненное шоу. Главные события насыщенной программы развернутся в ЦПКиО. Куда пойти на День России 2026 в Волгограде 12 июня и что будет 13-14 июня, подскажет сайт volgograd.kp.ru. Волгоградцев из-за праздника ждет короткая рабочая неделя и три выходных дня.

День России в Волгограде 12 июня 2026: программа праздника, расписание мероприятий

Для тех, кто останется в городе, в парках подготовили культурную программу. Рассказываем, куда сходить в Волгограде на День России 12 июня 2026 года.

Торжественное открытие сквера Симбирцева после благоустройства запланировали в центре Волгограда 12 июня 2026 в 11.00.

В Комсомольском саду на 12 июня 2026 года перенесли праздник в честь начала лета и Дня защиты детей. В программе – концерт, игры, эстафеты, конкурсы и 150 порций мороженого. Вход свободный. В 11.00 и 13.00 волгоградцев ждет «Арт квест-прогулка» в парке. В 17.00 на сцене – праздничный концерт на День России.

На Центральной набережной Волгограда на День России весь день будет звучать музыка. Концерт «Сердце России» пройдет 12 июня 2026 в 18.00 в амфитеатре. В программе - песни о Родине и танцевальные номера. Вход свободный.

В ЦПКиО Волгограда праздновать День России 12 июня 2026 года будут с традиционным забегом с флагами и концертом от творческих коллективов города. Концерт начнется в 14.00.

В ТРК «Мармелад» на День России 12 июня с 13 до 15 часов пройдет концерт.

ТК «Тракторный» (ул. Ополченская, 11а) в программе праздника 12 июня в 11.00 - мастер-классы, конкурсы, концерт, аниматоры и развлекательная программа для детей. Также малышам обещаю бесплатную сладкую вату. Вход свободный.

В ТРЦ «Акварель 12 июня в 13.00 также пройдет большой праздничный концерт на День России.

Как отметят праздник в День России 13-14 июня 2026 в Волгограде: куда сходить, программа

В субботу, 13 июня 2026, утро в Комсомольском саду Волгограда начнется с кундалини йоги на лужайке в 10.00. Вечером в парке пройдет фестиваль молодежный субкультур «Не как все!», завершит который яркое фаер-шоу. Волгоградцев ждут с 17.00 до 20.00.

В воскресенье, 14 июня, в Комсомольском саду в 10.00 начнется воскресная йога. А в 15.30 состоится презентация книги Максима Хмызова-Ченцова.

В ЦПКиО 14 июня пройдет танцевальный вечер с центром корейской культуры «Миринэ». Волгоградцы могут позажигать в парке под любимые треки Азии. А малышей ждет пенная вечеринка с миллионами пузырей

В ТРК «Мармелад» 13 июня с 12.00 до 15.00 устроят аквафест с цирковыми номерами, 14 июня с 15.00 до 17.00 пройдет День хобби с играми и мастер-классами по рукоделию.

Как отметят праздник в День России 11-12 июня 2026 в районах Волгограда

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

11 июня 2026 в 15.30 – концерт в Ударнике

10-11 июня 2026 в 11.00 – концерт в ДК района

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

11 июня 2026 в 16.00 – акция на День России в сквере на проспекте Металлургов, 8-10

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

11 июня 2026 в 10.00 - Арт-инсталляция на День России, центр «Перекресток»

11 июня 2026 в 18.00 – праздничный концерт в КДК «21 век»

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

11 июня 2026 в 10.30 – концерт в ДК района

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

11 июня 2026 в 17.00 – концерт в ДК района

КИРОВСКИЙ РАЙОН

11 июня 2026 в 9.30 – спортивные состязания в ДК Патриот

11 июня 2026 в 17.00 – праздничный концерт в Авангарде

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

11 июня 2026 в 17.00 – праздничная программа в центре «Ровесник»

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