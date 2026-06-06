Массовое отключение света 8 июня грозит сразу шести районам Волгограда

Электричество отключат почти на весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в начале короткой рабочей недели ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В понедельник, 8 июня 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в домах и организациях сразу шести районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на сетях в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах. Горожанам стоит подзарядить телефоны и подготовить холодильники.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение света 8 июня 2026 года продлятся с 9.00 до 17.00 и затронут: ул. Дзержинского, 21, 23, 19, Светлана-С, Ростелеком, ИП Олифирова, (ж/д), ФЛ Шеримбетов, ФЛ Айрян, ФЛ Сержантов, ИП Эйерджян, ФЛ Сержантова, ФЛ Мельникова, ул. Жолудева, 4-8, 3 - ЗАО Дорис, 2 - Волгодонгазасервис, Ростелеком, МТС, ФЛ Кузина.

В Краснооктябрьском районе 8.06.2026 электричество отключат также с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Варшавская, 4, ИП Бердников, ФЛ Кравченко, ФЛ Ващук, ФЛ Афанаскина, ул. Кузнецова, 31/1, МТС, ул. Новоремесленная, 3, ФЛ Жариков, Стоматология Респект, ФЛ Блбулян, ИП Бердников, ул. Таращанцев, 2а, Сервис центр С, ООО Славица, ИП Асадов, ТехноСтройГрупп, Царицынский комбинат.

Отключение электричества 8 июня в Дзержинском районе затронет с 9.00 до 17.00 дома на Ангарском: ул. Осипенко, Светосервис-Волгоград, ул. Полоненко, 4, 6, 8, УК Поволжье, ФЛ Рыгина, Волга Телеком-Инвест, ул. Семигорская, 3а. С 8.00 до 17.00 отключат свет по адресам: ул. Мезенская, 1-9, 13, 13а, 15, 17, 6, 8, 8а, 12-20, ул. Новорядская, 4-32, 32а, 34, 36, 15, 19, 56 - Волгоградгоргаз, ФЛ Джафаров, ул. Продольная, 3а, 5, 7, 9, 8, 10.

В Ворошиловском районе Волгограда с 9.00 до 17.00 обесточат дома в СНТ Рекорд, а также на ул. Дербентская, 80-94, 94а, ул. Елецкая, 566, 567, 568, 113-133, 113а, 125а, 125б, 127а, 131а, 131б, 130, ФЛ Тынников, ул. Саранская, 95-113, 95а, 95б, 105а, 107а, 110а, 130а, 106-128, 108а, 112а, 120а.

В Советском районе Волгограда отключение света 8 июня 2026 года продлятся с 10.00 до 17.00 на ул. Ярославская, 12.

В Красноармейском районе Волгоград отключение электроснабжения 8 июня затронет с 9.00 до 17.00: пр. Столетова, 48б, 50а, 48, 50, Бомонд, МТС ЭНЕРГО, Магнит, Крос-Волга, ФЛ Татькова, ФЛ Бошян, ООО Ена, ФЛ Елькин, ИП Сорокина, Волгоградгоргаз, Студия Владимира Попова, Центр благоустройства, ИП Звездин, ИП Абдуллаева.

Со вторника в Волгограде также стартуют отключения горячей воды, а в центре города отключат еще и холодную воду.

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