Сборные России и Буркина-Фасо играли в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Снова большой футбол в Волгограде, и снова мошка кинулась в атаку. За кого она сегодня играла, неизвестно, но футболистам национальных сборных России и Буркина-Фасо не понравилось. Пришлось во время матча отмахиваться от гнуса, а в перерыве доставать спреи от насекомых и щедро поливаться с ног до головы.

О знаменитой волгоградской мошкаре весь мир узнал в начале ЧМ-2018, матчи которого проходили в Волгограде. 18 июня 2018 года на построенном к чемпионату стадионе «Волгоград Арена» матч между сборными Туниса и Англии. Во время матча футболисты Туманного Альбиона буквально пустились в пляс. Злобная мошка была тому причиной. Сборная Англии тогда одержала победу, но после Гарри Кейн признавался, что «было непросто играть, мошка залетала в рот, в глаза».

Волгоградская мошкара атаковала футболистов сборных России и Буркина-Фасо Видео РФС

Футболистов атаковала мошкара Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отличилась волгоградская мошка и на сей раз на матче Россия – Буркина-Фасо 5 июня. На кадрах трансляции было видно, как футболисты сборных отмахивались от надоедливой мошкары во время игры. А РФС опубликовала видео, как вратарь сборной России Александр Максименко во время перерыва щедро побрызгал себя спреем от гнуса.

Болельщики страдали от атак комаров, но так болели, что почти не обращали на них внимания Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трибунах «Волгоград Арены» тоже было горячо. Болели за сборную России 41 тысяча человек. Правда, доставали фанатов футбола комары. А вся мошка досталась футболистам сборных, гнус привлек влажный газон стадиона.

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