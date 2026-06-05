Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Снова большой футбол в Волгограде, и снова мошка кинулась в атаку. За кого она сегодня играла, неизвестно, но футболистам национальных сборных России и Буркина-Фасо не понравилось. Пришлось во время матча отмахиваться от гнуса, а в перерыве доставать спреи от насекомых и щедро поливаться с ног до головы.
О знаменитой волгоградской мошкаре весь мир узнал в начале ЧМ-2018, матчи которого проходили в Волгограде. 18 июня 2018 года на построенном к чемпионату стадионе «Волгоград Арена» матч между сборными Туниса и Англии. Во время матча футболисты Туманного Альбиона буквально пустились в пляс. Злобная мошка была тому причиной. Сборная Англии тогда одержала победу, но после Гарри Кейн признавался, что «было непросто играть, мошка залетала в рот, в глаза».
Видео РФС
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отличилась волгоградская мошка и на сей раз на матче Россия – Буркина-Фасо 5 июня. На кадрах трансляции было видно, как футболисты сборных отмахивались от надоедливой мошкары во время игры. А РФС опубликовала видео, как вратарь сборной России Александр Максименко во время перерыва щедро побрызгал себя спреем от гнуса.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
На трибунах «Волгоград Арены» тоже было горячо. Болели за сборную России 41 тысяча человек. Правда, доставали фанатов футбола комары. А вся мошка досталась футболистам сборных, гнус привлек влажный газон стадиона.
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