Массовое отключение света 2 июня грозит сразу пяти районам Волгограда

Электричество отключат в сотнях домов

Жителей Волгограда в очередной раз ждут временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 2 июня 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах. Не забудьте подзарядить гаджеты и телефоны.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение электричества 2 июня 2026 года пройдет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Бакунина, 29, 33, 35, ул. Котельникова, 56, 73, ИП Алиев, Волгоградгоргаз, ул. Льговского, 1-21, 54-76, 56а.

В Центральном районе Волгограда отключение электричества 2 июня затронут с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Пархоменко, 47, ЦТП-7, 47Б, 55.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 2.06.2026 запланировали с 9.00 до 13.00 на ул. Азизбекова, 52-60, 68, ул. Грановитая, 63-71, 64-72, ул. Заслонова, 19-39, 20-42, ул. Немировича-Данченко, 20, 26. С 8.00 до 13.00 электричества не будет по адресам: 5-й участок ВПЭЛС Волгоградгоргаз, ул. Абаканская, 11, ул. Актюбинская, 3-11, 2-16, 2а, ул. Благодатная, 2-22, 32-38, 41-45, 44, 47-53, ПСО Победа, массив Новый уч. 4 (Аверс), ул. Вознесенская, 1-21, 5/1, 5/2, ул. Верейская, 1, 3, 7, 9, 13, 14, 15, 30, 52, ул. Венецианова, 2 - Аверс, ул. Вьюжная, 1, 4, 9, 11, 14, 15, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47-51, 55-65, 52, 83, 66, 69, 70, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 95, 96-98, 101-103, 105-113, 150, 151-154, 2/31, ул. Дружбы, 6, 20, 32, пер. Ельниковый, 3, 3а, 7, ул. Мирная, 17, ул. Неждановой, 15, 10д/78, 78, 26, 101, 103, 10к/19-10к/21, 10к/20-10к/26, 10к/29, 10к/31, 10к/34, 10к/32, 26/42, 10д/112, 10д/133, 10д/116, 10д/118, 10д/126, ИП Дегтярев, ул. Полетаевская, 32, ул. Привольная, 2-26, ул. Светлоградская, 2-22, 1-21, 25-45, 49-57, МТС Энерго, ул. Сердобская, 2-32, 3-27, ул. Серноводская, 15, 31, 36, 46, 51, ул. Солдатская, 1-11, 25, 35, 2-8, 24, 36, ул. Солнечная, 1-15, 22, 33, 41, ул. Семенова-Тян-Шанского, 22/40, 22/9, 22/29, 22/31, 22/28, 22/26, 22/24, 22/33, 22/19, 22/13, 44/123, 44/122, 44/121, 44/129, 44/142, 44/143, 44/144, 44/155, 44/141, 44/148, , 44/120-44/136, 44/119-44/133, 124, 44/115, 44/116, 44/117, ТСН Содружество, СНТ Отдых, СНТ Победа, СНТ Волжанин, СНТ Дружба малая, ул. Яблочная, 4 ТехноСтрой 21.

В Кировском районе отключение электроснабжения 2.06.2026 с 10.00 до 12.00 затронет дома и организации по адресам: ул. Рославльская, 21-27, 6-36, ИП Евсеев, ИП Ситников, ул. Тополевая, 17-25, ИП Морозова.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 2 июня запланировали с 9.00 до 17.00 на ул. Гражданская, 14, 22, ИП Шевцова, ООО Партнер, ул. Изобильная, 16, 20, 20а, 22 - музей, ИП Очирова, ПКГ и овощехранилищ Сарпа, ИП Бажова.

Также волгоградцев в июне ждет новая волна летних отключений горячей воды.

