Массовое отключение света 3 июня грозит сразу семи районам Волгограда

Жителей Волгограда ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 3 июня 2026 года, массовые отключения света запланировали в жилых домах и на предприятиях сразу семи районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы по всему городу, исключением станет лишь Кировский район. Не забудьте подзарядить гаджеты и телефоны, перебрать холодильники – отключения электричества будут продолжительными.

В Тракторозаводском районе Волгограда плановое отключение света 3 июня 2026 пройдет с 13.30 до 17.00 по адресам: ул. Костюченко, 1, 3, 1а, 3а, 7, ООО Марцелина, ИП Егунова, Светосервис-Волгоград, ФЛ Дорофеева, 7а, Волгоградгоргаз, пер. Цветочный, 5, 7.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение электричества запланировали 3.06.2026 с 9.00 до 17.00 по адресам: пер. 1-й Охотничий, 4/1, 4/2, 5, 6, 8, 10, ул. 2-я Спортивная, 7, 7/11, 11, ул. Араратская, 5-9, 9/3, 11, 11а, ул. Богунская, 82, ул. Поддубного, 23, ул. Созидательская, 2-8, 12, 1-23, школа №76, Центр Сечь, МЧС, Служба спасения, ИП Гончаров, ул. Черниговская, 39-63, 44-78, ул. Башкирская, 23В - ПАГО №7 Автомобилист, ул. Гаражная, 7 - ООО ТРЕСТ, 10 - ИП Холодный, 11Г - ФЛ Гейдаров, 15 - ИП Георгиев, 15А - ИП Фирсов, 17А - ИП Козицкий, ФЛ Терещук, ФЛ Анохин, 2 - ПАГО №5 Автомобилист, ул. Менделеева, 210 – Оптима, 216Б - ООО Виктория В, ул. Студеная, 9 - ИП Егонян, 10 – НИИ, 11, ФЛ Прикащиков, ФЛ Кравцов. С 9.30 до 17.00 обесточат ул. Прибалтийская, 4, 6, 8, 10, Центр Ровесник.

В Дзержинском районе отключение света 3 июня пройдут с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Баргузинская, 1а-35, 2-40, ул. Батумская, 9, 13-45, ул. Добринская, 2-50, 31-51, ул. 2-я Лесогорская, 1-17, 2-22, ул. Лесогорская, 2-20, 1-21, ул. Лесная, 2-18, ул. Чирская, 1-49, 2а-50, ул. Эльбрусская, 2-36, 1-33, ул. Нарвская - ГСК «Спутник».

В Центральном районе Волгограда отключение электричества затронут 3.06.2026 с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Пархоменко, 45, 49-55.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 3 июня ожидаются с 9.00 до 17.00 на ул. Рабоче-Крестьянская, 10, Киномакс, 14, ФЛ Деревенченко, ИП Мкртчян, НПО Интеллектуальные технические системы, ИП Гищенко.

В Советском районе среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 3 июня с 9.00 до 13.00 будут дома на ул. Краснорядская д3-9, 9а, 11, 13, 19а, 2а, 2-8, 8а, 12, 14а, 14-28, ул. Кабардинская, 46, 48, ул. Корейская, 1, 21, ул. Речная, 2, 4, ул. Садовая, 31а, 35, 37, 37а, 43, ул. Якутская, 1-9, 4.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 3 июня 2026 продлится с 9.00 до 17.00 и затронет: ул. Адмирала Макарова, 1б-9а, 2а, 2в, 11а, 13а, 19а, 16-82, 1-27, ФГУП РТРС, ул. Героев Малой Земли, 1-25, 2-30, ул. Дальневосточная, 19-33, 20-34, пер. Катерный, 1-19, 2-8, ул. Корпусная, 1-29, 2-28, пос. Нагорный, 1а, 1б, 6/1, 6, 8, 3-11, 19, 4а, 16-18, 17, ул. Новопортная, 1-125, 1а, 35а, ФГУП РТРС, ИП Переверзев, пер. Подгорный, 21-23, 16-44, ул. Причальная, 1-79, 2-116, 83-117, ул. Раздорская, 1-21, 2-28, ул. Судостроительная, 1а, 1-35, ул. Тросовая, 1-61, 2-104, 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 67-89, пер. Тросовый, 2, 2а. С 9.00 до 16.00 свет вырубят по адресам: пер. Замкнутый, 2-12, 3-17, ул. Красных Зорь, 183-195, 178-190, ул. Луговая, 141-157, ул. Марата, 1-39, 2-12, ул. Минская, 189-209, 188-212, пер. Портовый, 3, 3а, 4, 6, 8, ул. Чаадаева, 4-8, 15-23.

Также волгоградцев и волжан ждет новая волна июньских отключений горячей воды и газа.

