День России отметят в Волжском световым шоу Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В программе мероприятий на День России в Волжском 12 июня 2026 года – шествие с флагами, концерты и велопробег, фестиваль света и фестиваль русских традиций. Главные события насыщенной программы праздника развернутся в городских парках. Куда пойти и что будет на День России 2026 в Волжском 11-12 июня, подскажет сайт volgograd.kp.ru.

День России в Волжском 11-12 июня 2026: программа мероприятий

Праздничная программа на День России 11 июня 2026 в 15.00 пройдет в Волжском в Центре физкультуры и спорта (ул. Пушкина, 168а). В 17.00 в «Юности» стартует культурно-творческая программа с концертом и мастер-классами. А молодежь устроит флешмоб с триколором.

День России 12 июня 2026 в Волжском в 10.00 откроет турнир по стрельбе из лука в Центре физкультуры и спорта. Городской велопробег стартует в 11.00 от ФОКа «Русь». Присоединиться могут стать все желающие 18+, детей с собой можно взять только в специальных креслах на велосипеде родителя. Регистрация - с 10.00:00. Маршрут пройдет по улицам Мира, 87-й Гвардейской Дивизии и проспекту Ленина до парка «Волжский». За креативный образ, за семейное и командное участие велосипедистов ждут призы.

День России в парке Волжский 12 июня 2026 начнется в 11.00 с шествия с триколорами. Маршрут пройдет от соборного храма Иоанна Богослова до «Октября». На парапете ДК устроят концерт, волжан пригласят в большой хоровод единства. После на площади Ленина развернут огромный триколор.

У «Тесла-парка» в Волжском 12 июня 2026 с 15.00 до вечера пройдет масштабный фестиваль света с развлекательной программой, аниматорами и и световым шоу.

Праздничная программа на День России» в парке Гидростроитель в Волжском начнется 12 июня в 16.00, парк Новый город приглашает на фестиваль русских традиций в 17.00. В программе – концерт, интерактивы и спортивные конкурсы.

Концерт на День России в Краснооктябрьском начнется на территории ПМЦ «Радуга» (ул. Лысенко, 19) в 17.00.

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