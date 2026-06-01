Волгоградцев в первый месяц лета ждут дожди и жара

В этом году в Волгограде, что ни месяц – то погодная аномалия. После холодного апреля и майских заморозков первый месяц лета в Волгограде по прогнозу будет вполне обычным – с тридцатиградусной жарой и дождями. Хотя не обойдется без грозы, града и ураганного ветра, температура пойдет вверх. Какой будет погода в Волгограде и области в июне 2026 года, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Какая погода будет в Волгограде и области в июне 2026 года

- По прогнозу Росгидромета, в июне 2026 в Волгограде и области среднемесячная температура и количество осадков ожидаются около нормы. Средняя температура июня в нашем регионе – 21,3 градуса, климатическая норма осадков – 40,6 мм. По сравнению с другими месяцами, в июне у нас вообще бывает достаточно много дождей, - рассказала Наталья Алатырцева.

Удивившее волгоградцев похолодание в конце мая – начале июня связано с арктическим вторжением и активной циклонической деятельностью.

- С северо-запада смещались циклоны один за одним. В их тылу с северными ветрами заходил холод. Сейчас циклоническая деятельность немного успокаивается. Циклон над Казахстаном, и в ближайшие дни у нас еще ожидаются достаточно низкие температуры, осадки с грозами, градом и ветром до 25 метров в секунду.

Начиная с 3-4 июня в Волгограде уже будет преимущественно без осадков и постепенно начнется постепенное повышение температуры. Кратковременные дожди в первой декаде все равно будут, но днем воздух уже прогреется до 27 градусов.

- В праздничные выходные на День России ожидается достаточно теплая погода в пределах 20-25 градусов. Хотя 11 и 13 июня, по предварительным прогнозам, тоже возможны дожди и грозы. И все же холода отступают. На регион распространяется область повышенного давления, будет меньше облаков, поэтому и дневные температуры будут уже летними, - отмечает метеоролог.

В начале второй декады днем ожидается 20-25 градусов, а начиная с 15 июня в Волгограде и южных районах уже будет жара до 31 градуса, по области – 24…29. Без дождей тоже не обойдется, но будут они идти не сплошным фронтом, а локально. Летние ливни, как правило, не захватывают всю территорию города и области. Даже в Волгограде один район может утонуть в потоках воды, а в соседнем продолжит светить солнце.

Чем запомнится май 2026-го

Хотя май и показался волгоградцам аномальным с его постоянными дождями, перепадами температур от холода в жару и обратно, по погоде он был вполне средним.

- В мае было большое количество дней с грозами. До 12 дней по метеостанциям региона фиксировали грозу, сильный дождь. Даже заморозки были в начале месяца. Абсолютный максимум в 33 градуса зафиксировали 18 мая в Эльтоне, абсолютный минимум в -2,5 градуса был 1 мая в Елани. Хотя начало мая было прохладным, и третья декада месяца была на 2 градуса холоднее нормы, в целом по температуре май получился на 2,5 градуса теплее среднемноголетних значений.

Что касается количества осадков, то во второй декаде мая в Волгоградской области выпало почти 200% нормы. Но первая и третья декады месяца были суше – 70% и 33% соответственно. Так что дождливый май в сумме принес лишь 97% климатической нормы осадков. В итоге нет ни погодных аномалий, ни рекордов.

- В мае для Волгограда в норме и 35-градусная жара, и отрицательная температура даже в середине отмечается довольно часто. Такой у нас последний месяц весны.

Ну а волгоградцам через пару дней пора прятать теплые куртки и готовить солнцезащитные кремы и панамы. С холодами мы расстанемся, скорее всего, до осени.

