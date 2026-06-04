Массовое отключение света 5 июня грозит сразу пяти районам Волгограда

Электричества не будет долго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в очередной раз ожидают временные неудобства из-за перебоев с электричеством в конце недели. В пятницу, 5 июня 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах. Горожанам стоит заранее подзарядить телефоны и гаджеты, перебрать холодильники – отключения света будут долгими.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение света 5 июня 2026 с 9.00 до 17.00 пройдет по адресам: ул. Верхняя, 5-15, 21, 23-47, пер. Воздушный, 4-12, 16, 18, ул. Кристальная, 1-39, 31а, 39а, 2-40, 20а, 27а, 29а, ул. Перовской, 2.

В Центральном районе Волгограда отключение электричества 5.06.2026 пройдет с 9.00 до 16.00 по адресам: ул. Гагарина, 2, ул. Чуйкова, 35, 37 (ФЛ Хандогий, ФЛ Михайлов, ФЛ Тарасов, ФЛ Прокопенко, Союз Архитекторов, ФЛ Глушков, ФЛ Извекова, ВМИИ).

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 5 июня с 9.00 до 16.00 затронет дома по адресам: ул. Дербентская, 80-94, 94а, ул. Елецкая, 79, 81, 89, 91, 91а, 93а, 95-111, 101а, 105а, 566, 567, 568, 113-133, 113а, 125а, 125б, 127а, 131а, 131б, 130, ФЛ Тынников, ул. Саранская, 68, 70, 72а, 72б, 74, 76, 78, 80-104, 82а, 94а, 95-113, 95а, 95б, 105а, 107а, 110а, 130а, 106-128, 108а, 112а, 120а, 96а, 98а, 100а, 104а, 106а, ул. Чембарская, 2-10, 19, ул. Чебоксарская, 2-4, 3-7, 5а, ул. Череповецкая, 24 ФЛ Ящук.

В Советском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 5 июня с 12.00 до 14.00 окажутся ул. 64-й Армии МБУ Северное, ул. Агашиной, 50-64, 63-75, ул. Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48, ул. Буркова, 2-16, 1-13, 1а, ул. Засекина, 18-30, 34-40, 44-52, 56, 62, Первая Башенная Компания, ул. Лесомелиоративная, 284а, 284б, 284, 300, 300-1, 290, 285-295, 285а, 299, 213-217, 219а, 219б, 214-245, 222а, 297, ФЛ Бородина, Волгоградгоргаз, ул. Люберецкая, 24, ул. Окунева, 63-75, 70-88, ул. Платонова, 45, 51-57, 50-54, 58-68, ул. Стругацких, 1, пер. Тепличный, 22-30, 22а-30а, 27, 29, 29а, 308, 309, 301-4, 302-4, 303(ж/д), 303 ФЛ Бородин, 305, 306-1, 306-2, 307-1, 307-3, ул. Шукшина, 4-14, 11а.

В Кировском районе 5 июня отключение электроснабжения запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Воронкова, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Кедровая, 19, 21, ул. Суходольская, ул. Тополевая, 3, 5, пер. Успенского, 20, 24, 26, ул. Черемшанская, 24, 26, 28, 30, 32.

Также волгоградцев ждет новая серия июньских отключений горячей воды.

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