«Соперник очень сильный, интересный»: сборная России по футболу прилетала в Волгоград на матч против Буркина-Фасо

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сборная России по футболу в Волгограде. 4 июня 2026 года после полудня самолет с футболистами и тренерским штабом сел в аэропорту «Сталинград». Команда прилетела чартерным рейсом из «Шереметьево» и сразу отправилась в отель «Волгоград». Уже сегодня вечером предматчевая тренировка на «Волгоград Арене», а завтра – игра с национальной сборной Буркина-Фасо, которую наша команда считает сильным и интересным соперником.
В отеле «Волгоград» нашу сборную ждала встреча с хлебом-солью. Правда, без танцев, которые казаки устроили нашим гостям из Буркина-Фасо. Булочки для футболистов выложили в форме логотипа фестиваля #34. После угощения все получили ключи и отправились по своим номерами.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Встречали игроков и юные болельщики, многим удалось получить на память автографы и фото с игроками сборной. Команда надеется на хорошую поддержку в завтрашнем матче на «Волгоград Арене».
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
- В Буркина- Фасо много футболистов, которые играют в Европе, даже в «Ахмате» есть один. Многие играют и в Англии, и во Франции, и в Австрии. Соперник очень сильный, очень интересный, - считает тренер сборной России Виктор Онопко. - Я думаю, будет очень интересная игра, тем более при поддержке таких прекрасных болельщиков из Волгограда. Уверен, будет большая поддержка, и она нам приятна. Футбол тут любят.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
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