РФС объявил о начале продажи билетов на матчи сборной России по футболу в Волгограде и Калининграде. 5 июня 2026 года на «Волгоград Арене» сборная России встретится с соперниками из Буркина-Фасо, матч начнется в 20.00. Билеты уже в продаже, их советуют покупать только на сайте официального партнера сборной России, чтобы не нарваться на мошенников.

На матч сборных в Волгограде билеты будут выкладывать частями, сейчас доступны билеты от 400 рублей на верхнем ярусе до 2200 рублей на нижнем. На детей до 5 лет включительно билеты можно не покупать, но тогда они должны сидеть на руках у родителей. И им обязательно нужно скачать бесплатный билет. Такая возможность появится при покупке взрослого билета. В детском билете отсутствует указание сектора, ряда и места.

Маломобильные группы населения для прохода на матч Россия – Буркина Фасо в Волгограде должны направить заявку на электронную почту mgn@rfs.ru до 1 июня включительно.

Пока неизвестна предматчевая программа и звезды, которые будут выступать на поле «Волгоград Арены». По традиции РФС привозит на матчи сборных звезд эстрады. Известно только, что тренерский штаб сборной России утвердил состав национальной команды на летние сборы. Всего на BetBoom матчи сборной вызвано 32 футболиста, в том числе Александр Головин («Монако»), Антон Миранчук (московское «Динамо») и Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») Миранчуки, Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед») и другие.

Напомним, это далеко не первая игра сборной России в Волгограде. 10 октября 2025 года команда Валерия Карпина встречалась на поле Волгоград Арены с Ираном, матч собрал 42 387 зрителей. Зрителей развлекали группы «СерьГа», «Браво» и Наталья Подольская. До этого сборная России встречалась в Волгограде с национальной командой Сирии, на нее пришли посмотреть 35 628 зрителей, и со сборной Кубы (на эту игру собралось 40 706 зрителей).

