Массовое отключение света 4 июня грозит пяти районам Волгограда

Электричества не будет почти весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В четверг, 4 июня 2026 года, массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах. В списке адресов десятки улиц. Больше всего не повезет Тракторному. Волгоградцам лучше подзарядить телефоны и гаджеты, подготовить холодильники – отключения света будут продолжительными.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение света 4 июня 2026 пройдет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. 62-й Армии, 1а-35а, 2-18, 1-55, 2а, 2б, 2г, 6а, 6б, 8б, 8в, 10б, 10в, 12б, 14б, 16б, 37а, 39а, ул. Александрова, 8-82, 1-29, 21а, 142-206, 188а, 196а, 195, 97-159, 157а, 163-219, 210-250, ФЛ Нуруллаев, 7а, 54А Первая Башенная Компания, ИП Алиев, 26а, 26б, 54б, 31, 35-95, 84-140, ул. Алюминиевая, 21, СП Память, 36, 40, л.35, 45, 63, ФЛ Калиниченко, пер. Алюминиевский, 13, ул. Антонова, 1-21, 2-22, ул. Батова, 8, ИП Айрян, ИП Синицкий, ФЛ Мкртчян, Гарантия, ул. Д. Бедного, 1а, ул. Березовая, 6-40, 15-25, 31-39, Светосервис-Волгоград, ул. Берилловая, 4а, пер. Берилловый, 1, 4, ул. Бехтерева, 2-12, 39, 22, 24, Волгоградгоргаз, ул. Бурмакова, 1-29, 24-30, 22г, 22б, ул. Валуйская, 11-61, 6, 6а, 65-83, 93-101, 99а, 111, ул. Дежнева, 1, 2 храм, 2Б Рэдмэджик, 3, 5а-21а, 2б, 15-121, 17а, 2-104, 94б, 111а, 22а, 56а, 49а, ул. Дзержинского, 57-85, 44-84, 77а, 77б, ул. Дундича, 1-81, 8а, 14а, 2-106, 60а, 60б, 62а, 118-224, 27а-27д, 45а, 45б, 190а, ул. Дружбы Народов, 1-47, 2а-48а, 2-56, 49-91, ул. Золотая, 13, 15, 36, ул. Кабардино-Балкарская, 4, №1/1071, ИП Репин, Кузнечный дворик, ул. Кобальтовая, 9, ул. Костычева, 2-158, 1-157, 162-204, 163-204, 193а, 209, 211, ИП Ерина, ИП Солохина, ул. Левитана, 25а, 25б, 32а, 3-205, Волгоградгоргаз, 205а, 12-234, 234а, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, 302, 288, 294, 259, 259а, 251, 322, 541, 242, 244, ул. Мечникова, 1-27, 13/1, 13/2, 2-26, пер. Монтажный, 1-5, 1а, 1б, 6, пер. Медный, 18, ул. Медная, 63, ул. Нефритовая, 8, 10, 35, ул. Никелевая, 53, ИП Черебаренко, ИП Андронычев, Лаборатория Цифрового Зрения, ИП Борисова, ул. Платиновая, 7, 9, 2, 15, 23, 10, 14, 18, 29, пер. Платиновый, 13, 15, ул. Привокзальная, 2а-22а, 1а-15а, 3б-15б, 8-22, 26-120, 24а, 26а, 46а, 48а, 108а, ИП Лащенова, 49-97, 93а, 60/58, 60/151, 41(Строительные фонды), Вымпел-Коммуникации, ул. Прокофьева, 2а-40а, 1а-47а, 2-56, 1-55, ул. Путиловская, 7-13, 8 ИП Рудченко, 17-37, 15а, 15д, ИП Сапунов, ИП Филонский, МБУ Северное, ул. Салтыкова-Щедрина, 2, 4, ул. Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8, ул. Сборочная, 2-52, ул. Сенявина, 1-87, 2-88, 38а, ул. Стальная, 34, ИП Ситников, пер. Стальной, 59, ул. Талалихина, 1-47, 1б, 2-32, Строительные Фонды, пер. Технологический, 1-23, 2-22, ул. Титановая, 25, 5, 11а, 52, ул. Чекистов, 7-233, 17а, 47а, 62ж, 64а, 2-134, 120а, 2а, 2б, 2в, 2г, 62б, 62в, 62г, АО Волгоградгоргаз, пер. Чугунолитейный, 9-13, 9а, пер. Чепурниковский, 2-4, 2а, ул. Шаляпина, 10-14, ул. Хмельницкого, 50-84, 50б, 1б, 7, 9, 1а, 25-33, ИП Ларин.

В Центральном районе Волгограда отключение электричества 4.06.2026 затронут с 9.00 до 16.00 дома и организации по адресам: Аллея Героев, 2, 4, Морожко, ул. Чуйкова, 11, ул. Советская, 14, 16 (ФЛ Аксенова, ФЛ Набиева, Безопасный регион, ИП Ахтырский, ФЛ Сычева, ФЛ Коваленко; Ростелеком, ИП Курафеев, ИП Мальченко, ИП Гурова, АС-ГРУПП, ФЛ Безрукова, ИП Дулепов, ИП Саргсян, ФЛ Сердюков, ФЛ Хандогий, ИП Артемов, Союз художников, ИП Емелин, ИП Елизаров, ФЛ Фетисов, ИП Заярная).

В Дзержинском районе отключение света 4 июня 2026 запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Докучаева, 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1-11, 2, 4-24, ул. Зеленогорская, 13, 17, ул. П. Осипенко, 18а, ул. Пирогова, 12а, ул. Полоненко 10, Ком-Билдинг, ул. Савкина, 13, ул. Семигорская, 3а, ул. Толбухина, 21-31, 31а, ул. Туапсинская, 1-11, 2а, 2б, 2г, 2-10, ул. Университетская, 1-9, 9а, 11, 2-6, 6а, 8-12.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 4 июня 2026 пройдет с 9.00 до 14.00 по адресам: ул. Воропоновская, 4-26, 8а, 1-11, 5а, пер. Долгий, 8-14, 5-11, ул. Доменная, 7, 9, 8, ул. Саранская, 115, 117, ул. Черновицкая, 12-20, 24, 16а, 9-17.

В Кировском районе отключение электроснабжения 4 июня затронет с 9.00 до 17.00: ул. Армавирская, 8, 15а, 17, Национальная Башенная Компания, ул. Шумилова, 16, Магнит.

Также волгоградцев ждет новая волна июньских отключений горячей воды.

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