Массовое отключение света 1 июня грозит пяти районам Волгограда

Жителей Волгограда снова ожидают временные неудобства из-за перебоев с электричеством в первый день лета. В понедельник, 1 июня 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях в пяти районах областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Краснооктябрьском и Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение электричества 1 июня 2026 года запланировали с 9.00 до 16.00 в организациях по адресам: Вымпел-Коммуникации - БС №62815 «Спартановка АТС-70», Магнит, МТС Энерго, Мясная ярмарка, Славица, ИП Рудова, ИП Панова, ИП Сафиханов, ООО Орконт. С 9.00 до 17.00 обесточат дома на ул. Березовая, 6-14, ул. Дундича, 118-160.

В Краснооктябрьском районе Волгограда плановое отключение света 1 июня 2026 грядет с 9.00 до 17.00 в поселке Металлургов, 75, 76, 77, 82, 83, 84.

В Дзержинском районе Волгограда отключение света 1.06.2026 затронет с 9.00 до 17.00 организации по адресам: ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 17а, 19, ИП Глазунов, ИП Джафаров, 19а, ФЛ Дадаев, 29а (СШОР №10), ул. Полесская, 6, ул. Республиканская, 16, 14, 12, ФЛ Заровная, ИП Турбал, ФЛ Мкртчян, ООО «Бориска», 19а, ФЛ Нещерет, ФЛ Товмасян, Ростелеком, МТС, б-р 30 лет Победы, 58а, ИП Фетисов, 60, ФЛ Химич, ИП Бодрова, ФЛ Лебединский, ФЛ Богомолова, ФЛ Богомолов, МТС, 64, ИП Акопян, 68 - ИП Кусмарцева, ИП Евсиков, ФЛ Богомолова, ФЛ Айриян, 66б, ИП Крайнева, 66д, ИП Марков, 70г, ИП Хабаров.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 1.06.2026 пройдет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Социалистическая, 40а, 5, ФЛ Безруков, ФЛ Почтарев.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 1 июня затронет с 9.00 до 13.00 организации: проезд Бетонный, 6, ООО Форте Металс ГмбХ, ул. Довженко, 53 ИП Лузин, ул. Моцарта, 41 ИП Ильюхина.

Кроме отключений света волгоградцев в ближайшие дни ждет новая волна летних отключений горячей воды.

