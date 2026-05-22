На 90% наполнилась Волго-Ахтубинская пойма во время паводка – губернатор

Показатели обводнения поймы с каждым годом все лучше. Фото: администрация области.

В Волгоградской области подвели первые итоги весеннего паводка на Волге. Волжская ГЭС в режиме спецпопуска работает уже больше месяца, воды пойме дали много, и, что важно, она зашла в ерики и озера. А построенные в Волго-Ахтубинской пойме гидросооружения удержали воду. Как заявил во время рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров, обводнение территории составило 90% благодаря выполненным ранее работам по реабилитации и расчистке водных объектов.

«Самый высокий уровень за десятилетие»

По словам губернатора, в этом году показатели наполняемости поймы – лучшие за десятилетия. И это не только заслуга снежной зимы, но и большой системной работы, которую ведут в Волгоградской области. Вопросы оздоровления Волги и Дона, Волго-Ахтубинской поймы, водных объектов Волго-Донского бассейна – приоритетные, без их решения нельзя говорить о повышении качества жизни людей.

- На территории региона уже реализован ряд проектов, позволивших укрепить правый берег Волги, вернуть воду в ерики и озера Волго-Ахтубинской поймы, повысить уровень обводнения поймы в целом. Благодаря этой системной работе по прогнозам специалистов в этом году мы сможем обеспечить порядка 90% обводнения поймы — самый высокий уровень за последнее десятилет

Губернатор провес совещание на теплоходе. Фото: администрация области.

ие, — прокомментировал Андрей Бочаров, которые оценил ситуацию с теплохода.

С 18 мая Волжская ГЭС перешла на работу в режиме рыбной полки: до особого распоряжения будут сбрасывать по 19 тысяч кубометров в секунду. Чтобы рыба успела отнереститься, нужно от трех недель до полутора месяцев работы в таком режиме. В этом году попуск прогнозируется в объеме 119,3 км³.

Но даже в 2025-м году, когда воды было критически мало, пойму удалось наполнить на 85%. Помогла большая работа по расчистке и реабилитации ериков и озер, строительство гидросооружений, способных удержать воду после паводка. И она будет продолжена. Уровень обводнения поймы до 2014 года составлял около 40%.

- За это время в Волжском бассейне расчищено более 220 км водных объектов, реабилитировано порядка 1,4 тыс. га ериков и озер. В общей сложности восстановлен 101 водный объект, возведено 77 водопропускных сооружений, - напоминают в администрации региона.

Навсегда решить проблемы с обводнением

Сотрудники облкомприпроды постоянно проводят мониторинг, который показывает, что работа приносит плоды: вода зашла в те водоемы, которые раньше испытывали сильный дефицит. Мероприятия по расчистке будут продолжать в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

- Останавливаться нельзя, надо продолжать расчистку водных объектов в пойме; до 2030 года еще построить 62 гидротехнических сооружения. И тогда в целом мы выполним ранее поставленную перед собой задачу по наполнению Волго-Ахтубинской поймы через сброс воды. Вторая задача — реализация проекта по созданию обводного канала: он позволит регулировать наполнение поймы в течение всего периода, а не только в весеннее половодье, - сказал Андрей Бочаров.

Сам проект уже готов: его разработали ученые, он прошел госэкспертизу. Можно приступать к реализации. И тогда вопрос с обводнением поймы будет решен навсегда, и экологическое благополучие этой территории, комфорт ее жителей вообще перестанут зависеть от сбросов на ГЭС.

Стало чище

Каждый год во время весенней поездки в пойму губернатор замечал неприятную картину: горы мусора, которые оставляют после себя люди. В этом году, по его словам, ситуация стала лучше.

- В пойме стало немного чище, не скажу, что мы полностью решили задачу, но немного чище стало. Спасибо всем, кто принимает в этом участие, — поблагодарил Андрей Бочаров.

Волонтеры постоянно выходят на расчистку волжских берегов, но губернатор призвал и самих жителей следить за чистотой в природном парке.

- Посещая Волго-Атубинскую пойму, природные парки, не мусорьте. Увозите мусор с собой, оставляйте его в специально отведенных местах, - попросил глава региона.

Также Андрей Бочаров на теплоходе провел совещание с заместителями и руководителями профильных ведомств. В списке ближайших задач, которые он поставил, снижение объема слабоочищенных сбросов в Волгу; расчистка и реабилитация рек Донского бассейна, прежде всего, Медведицы. Также обсудили дальнейшее берегоукрепление, развитие прибрежной зоны, благоустройство и создание общественных пространств на новых участках набережной. Напомним, также в Волгограде обещали создать современный речной порт и развивать речное сообщение.