В Центральном парке пройдет День дракона. Фото: ЦПКиО

В программе развлекательных мероприятий на неделю с 20 по 24 мая 2026 в Центральном парке Волгограда – праздник китайской культуры, дух Шолохова и казачья каша, День ветеринарии для тех, у кого есть домашние питомцы, и национальный турнир по силовым видам спорта. Детей и взрослых ждут развлечения в ЦПКиО, бесплатные мастер-классы и кинопоказы под открытым небом. Смотрим, куда сходить и что будет интересного в Волгограде в будни и в выходные 23-24 мая. Главное, чтобы погода не подвела.

20 мая 2026 в ЦПКиО - программа День Дракона и знакомство с культурой Азии. Мероприятия перенесли с 17 числа из-за ливня. С 16.30 в среду в парке откроются площадки мастер-классов, все желающие будут плести «узелки счастья», делать маски дракона и писать китайские иероглифы. На сцене пройдет дефиле в ярких китайских костюмах, а шеф-повар Вэй Цзи устроит кулинарный мастер-класс по приготовлению лапши. После будет яркое шествие китайских драконов.

А на стадионе «Волгоград - Арена» 20 мая в 19.30 Ротор сразится с Акроном в переходном матче за выход в РПЛ. Для болельщиков также подготовили большую развлекательную программу и встречу с легендами волгоградского футбола. Раздавать автографы будут Владимир Нидергаус и Валерий Есипов.

В четверг, 21 мая в 10.00 на поляне за «Кофемолкой» пройдет открытая тренировка по ЛФК и кундалини йоге. Это бесплатно, с собой нужно взять удобную одежду и обувь, коврик и воду.

В пятницу, 22 мая 2026 с 15.00 до 19.00 в ЦПКиО Волгограда пройдет День ветеринарии. Врачи ветклиник будут давать бесплатные консультации, домашние питомцы волгоградцев смогут пройти комплексное обследование, косметологические и гигиенические процедуры. Специалисты расскажут о работе и проведут мастер-классы. В 20.00 на футбольном поле бесплатный кинопоказ «Тайна Коко» (12+).

В субботу, 23 мая, в 10.00 начнутся открытые тренировки по ЛФК и кундалини йоге. Развлекательная программа в ЦПКиО Волгограда стартует в 12.00. На главной сцене пройдет национальный турнир по силовым видам спорта. Вечером в 17.00 в программе музыкальный вечер от вокальной студии «Престиж». В 20.00 покажут мультфильм «Рататуй» (0+).

Вечер казачьей культуры «Дух Шолохова – дух Победы» пройдет в ЦПКиО Волгограда в воскресенье, 24 мая. В 16.00 на главной сцене парка начнется концерт. Вокруг разместят тематические площадки для детей, откроют выставку быта донских казаков, также гостей накормят казачьей кашей. В 20.00 на футбольном поле киносеанс, смотрим «Мадагаскар» (6+).

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автограф-сессии Есипова и Нидергауса, кибер-зона и сине-голубой флешмоб: программа развлечений на матче Ротор - Акрон 20 мая 2026 в Волгограде

110-летие Алексея Маресьева в Камышине отметят 20 мая с парадом и салютом

Открыта продажа билетов на матч сборной России в Волгограде 5 июня

Новые платные парковки на 11 улицах заработают в Волгограде с 16 июня