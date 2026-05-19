Главный матч футбольного сезона в Волгограде пройдет 20 мая 2026 года. Команды «Ротора» и «Акрона» сыграют на стадионе «Волгоград Арена» в стыковом матче за выход в РПЛ. Полную программу развлечений и активностей большого спортивного праздника в день переходного матча опубликовали сине-голубые. Помимо футбола в Match day болельщиков ждут встреча с легендами футбола, выставка автомобилей, кибер-зона и игры, фотозоны и флешмоб на трибунах.

Развлекательная программа на матч Ротор - Акрон 20 мая 2026 на Волгоград Арене

Футбольный матч «Ротор» — «Акрон» за право выхода в Российскую премьер-лигу пройдет на «Волгоград Арене» 20 мая 2026 года. Начало в 19.30. Стадион откроет двери в 17.30. Внутри болельщиков будут ждать фотозоны, регбийные ворота, фаншоп, а также ходулисты, человек газон и ростовые куклы. На трибунах можно будет нарисовать плакат и поиграть в кикер и кибер-футбол.

На площади перед стадионом 20 мая пройдет автограф-сессия легенд волгоградского футбола. Раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками будут Владимир Нидергаус и Валерий Есипов. Здесь же устроят концерт кавер-группы.

Во время переходного матча Ротор – Акрон 20 мая в Волгограде болельщики устроят сине-голубой флешмоб на трибунах. На стадион лучше приходить в синих и голубых вещах и, конечно, в шарфах Ротора. Плюс на каждом месте первого яруса трибун А, В, С и D будут лежать плашки в цветах команды. Их нужно сохранить, а во время выхода команд и предматчевого построения - развернуть и держать над головой.

Билеты на переходной матч «Ротор» - «Акрон» можно купить в кассе у входа №2 «Волгоград Арены» 19 мая 2026 года до 18.00. 20 мая касса стадиона будет работать с 15.00 до конца первого тайма. Также купить билет можно онлайн на rotor-vlg.com. Цена – от 250 рублей. Учтите, на первый ярус билеты уже раскупили.

Пускать на стадион 20 мая будут через гейты №2, 5 и 6 начиная с 17.30. Болельщиков просят не брать с собой «запрещенку», прийти на матч заранее и налегке, чтобы не толпиться в очередях на входе. Билет лучше заранее распечатать – проблемы с интернетом никто не отменял.

А общественный транспорт 20 мая 2026 не будет делать остановку у «Волгоград Арены». На стадион и обратно придется пройтись пешком.

