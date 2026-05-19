В Камышине Волгоградской области отмечают 110-летие знаменитого земляка, летчика-истребителя Алексея Маресьева. Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны потерял обе ноги, но вернулся за штурвал самолета. Публикуем программу праздника и расписание мероприятий в Камышине на 19-20 мая 2026 года. Камышан ждут парад, концерт, полевая кухня и салют.

19 мая 2026 в 19.30 в парке Комсомольцев-добровольцев покажут фильм по истории Алексея Маресьева 1948 года - «Повесть о настоящем человеке» (6+).

20 мая 2026 в Камышине: программа праздничных мероприятий

20 мая 2026 года в 10.00 программу празднования 110-летия Маресьева в Камышине откроет возложение цветов к памятнику героя. Затем начнется парад. Торжественным маршем пройдут парадные расчеты Камышинского гарнизона, роты почетного караула с Мамаева кургана, кадеты и военный духовой оркестр.

20 мая в 10.30 в Камышине на площади Павших борцов торжественно откроют стелу «Рубеж Сталинградской доблести».

Вечернюю программу мероприятий на 110-летие Маресьева в Камышине 20 мая 2026 продолжит концерт на площади Павших Борцов. С 17.30 у стадиона «Авангард» будет работать полевая кухня, гостей накормят солдатской кашей. В 18.00 начнется концерт. На сцену у памятника Ленину выйдут местные и волгоградские артисты. Вокруг разместятся интерактивные площадки и выставка художников. Завершит программу праздника 20 мая 2026 в Камышине фейерверк. Салют начнется на стадионе «Авангард» в 21.00.

Где в Камышине 20 мая 2026 запретят продажу алкоголя

Во время праздничных мероприятий в Камышине 20 мая 2020 года введут запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах. Не будут продавать спиртное с 18.00 до 21.00в границах площади Павших борцов от улицы Пролетарской до Гагарина и от улицы Октябрьской до Советской.

Учтите, на время праздника 20 мая 2026 года дороги в Камышине также перекроют.

